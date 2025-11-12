Becas Progresar: ANSES ya está pagando ¿cuándo te corresponde?

Anses inició el pago de la octava cuota de las Becas Progresar correspondientes a noviembre. Además, los nuevos beneficiarios recibirán sumas retroactivas y continúa abierta la inscripción a la línea Progresar Trabajo hasta fin de mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició esta semana el pago correspondiente a las Becas Progresar del mes de noviembre de 2025. En esta oportunidad, se abona la octava cuota del ciclo lectivo en curso, mientras que los nuevos beneficiarios recibirán además los pagos retroactivos según su fecha de incorporación al programa.

Como es habitual, el cronograma de acreditaciones se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

12 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

13 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

14 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

17 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

18 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi Anses, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Montos y retenciones vigentes

El valor mensual de las Becas Progresar continúa siendo de $35.000, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 888/2024 del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, la Anses mantiene una retención del 20% para los estudiantes del nivel obligatorio y para quienes cursan el primer año de nivel superior.

Esto significa que esos beneficiarios cobran $28.000 mensuales, mientras que los $7.000 restantes se acumulan y se pagan al cierre del ciclo lectivo, una vez certificada la regularidad académica.

Pagos retroactivos

En noviembre también se efectivizarán pagos retroactivos para quienes fueron incorporados recientemente al programa.

Los estudiantes que se inscribieron en la primera convocatoria del año recibirán ocho cuotas juntas , alcanzando los $280.000 si perciben el 100%, o $224.000 si están sujetos a la retención.

En tanto, quienes ingresaron en la segunda convocatoria cobrarán tres cuotas acumuladas, por un total de $105.000 al 100% o $84.000 al 80%.

Inscripción abierta a Progresar Trabajo

Por otra parte, el Ministerio de Capital Humano mantiene abierta la inscripción a Progresar Trabajo, una de las líneas del programa destinada a jóvenes que cursan formación profesional en sectores estratégicos. Está dirigida a personas de 18 a 24 años, con ampliaciones hasta 35 años en casos de hogares monoparentales o en situación de vulnerabilidad.

Esta modalidad está orientada a estudiantes que realizan cursos validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP). La inscripción estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025, a través del sitio oficial de Becas Progresar.