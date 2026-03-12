Becas Progresar 2026: ¿qué pasa con las inscripciones?

Aunque circularon versiones sobre la apertura del registro, la Secretaría de Educación aún no habilitó la inscripción a Becas Progresar 2026 y los estudiantes deberán esperar el anuncio oficial.

En los últimos días circularon publicaciones en redes sociales y distintos portales que aseguran que ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026. La información también fue replicada por algunas universidades y centros de estudiantes, lo que generó confusión entre quienes esperan anotarse para el nuevo ciclo lectivo.

Sin embargo, lo cierto es que la inscripción todavía no fue habilitada. La Secretaría de Educación de Argentina no activó el formulario correspondiente, por lo que los interesados deberán aguardar el anuncio oficial del Ministerio de Capital Humano de Argentina.

El Gobierno publicaría la inscripción en la aplicación Mi Argentina, ya que esa plataforma será utilizada para realizar el proceso de inscripción cuando se habilite la convocatoria.

Confusión con las Becas Manuel Belgrano

La confusión se generó luego de que la Secretaría de Educación habilitara la renovación de las Becas Manuel Belgrano. Este trámite estará disponible hasta el 20 de marzo de 2026.

Además, el organismo informó que entre el 16 de marzo y el 3 de abril se abrirá la inscripción para nuevas postulaciones a ese programa. No obstante, es importante remarcar que se trata de un beneficio diferente y que no tiene relación con las Becas Progresar.

Las Becas Manuel Belgrano están dirigidas a estudiantes de entre 17 y 30 años que cursan carreras universitarias consideradas estratégicas por el Gobierno. El objetivo del plan es promover la formación en áreas clave para el desarrollo productivo del país.

Becas Progresar: ¿cuándo estarán los pagos de marzo?

Por otra parte, todavía no se confirmó el cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para las Becas Progresar correspondiente a marzo de 2026.

De acuerdo con la Resolución 388/2026, durante ese mes se abonará la última cuota estratégica a los estudiantes que se inscribieron en la primera convocatoria del año pasado.

Se espera que la Secretaría de Educación difunda el calendario en las próximas horas. Mientras tanto, los beneficiarios pueden verificar si recibirán el pago consultando su certificación negativa en el sitio web de Anses.