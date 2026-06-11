Becas Progresar 2026: habilitaron el período de reclamos académicos, cómo corregir errores y hasta cuándo hay tiempo

Los estudiantes rechazados por motivos académicos en las Becas Progresar 2026 ya pueden corregir errores en su declaración jurada. El período de reclamos estará habilitado hasta el 23 de junio y permite acceder a una nueva evaluación.

El programa Becas Progresar abrió oficialmente el período de reclamos académicos correspondiente a la convocatoria 2026. La instancia está destinada a estudiantes cuya solicitud fue rechazada por cuestiones vinculadas a la información educativa declarada al momento de la inscripción.

Desde el programa informaron que los beneficiarios tendrán tiempo hasta el próximo 23 de junio para realizar las correcciones necesarias y acceder a una nueva evaluación por parte de la institución educativa.

Quiénes pueden hacer el reclamo

El trámite está dirigido a estudiantes que se inscribieron en las Becas Progresar 2026 y recibieron un rechazo por motivos académicos. Entre las causas más frecuentes se encuentran errores en la declaración de la escuela o institución donde cursan.

En estos casos, el sistema permite modificar la declaración jurada para corregir la información y volver a ser evaluado.

Sin embargo, desde el programa aclararon que quienes todavía tienen el estado “en evaluación” deberán esperar, ya que su solicitud aún no fue ni aprobada ni rechazada.

Paso a paso: cómo hacer el reclamo en Becas Progresar

Los estudiantes que necesiten corregir sus datos académicos deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar con usuario y contraseña de Mi Argentina.

Revisar y corregir la declaración jurada.

Guardar los cambios realizados.

Consultar periódicamente la plataforma para verificar si existen nuevos mensajes o novedades sobre la evaluación.

El acceso al sistema se realiza con el número de CUIL y la contraseña de Mi Argentina.

Hasta cuándo hay tiempo para reclamar

El período de reclamos académicos estará habilitado hasta el 23 de junio de 2026. Luego de esa fecha ya no será posible modificar la declaración jurada para solicitar una nueva revisión.

Desde Progresar recomendaron a los estudiantes ingresar cuanto antes a la plataforma para revisar el motivo del rechazo y evitar inconvenientes antes del cierre del plazo.