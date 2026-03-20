Becas Progresar 2026: es importante actualizar la cuenta en Mi Argentina ¿cómo hacerlo?

Mientras crece la expectativa por una nueva edición de las Becas Progresar, los estudiantes interesados deberán esperar un poco más. Hasta el momento, la Secretaría de Educación no habilitó la inscripción ni publicó los requisitos que regirán durante 2026, aunque ya se recomienda comenzar con algunos preparativos clave.

Todavía no existe una fecha confirmada para anotarse al programa. Esto resulta relevante ante versiones difundidas en medios, centros de estudiantes y universidades que anticipaban un posible inicio del proceso en estas semanas.

En las últimas dos convocatorias, la inscripción se realizó exclusivamente de manera online, sin posibilidad de efectuar el trámite en oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esta modalidad digital apunta a simplificar el acceso al beneficio, aunque también implicó un desafío para quienes no cuentan con conectividad o familiaridad con herramientas tecnológicas.

Todo indica que este esquema se mantendrá, en línea con otros programas como las Becas Manuel Belgrano, que también se gestionan únicamente por Internet.

Ante este escenario, se aconseja a los aspirantes verificar y actualizar su cuenta en Mi Argentina. Contar con el perfil activo y los datos al día permitirá iniciar la inscripción sin inconvenientes una vez que el Ministerio de Capital Humano habilite la convocatoria.

¿Cómo crear una cuenta en Mi Argentina?

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza completamente en línea. Para registrarte, sigue estos pasos:

Accede al sitio oficial de Mi Argentina a través de la página web Haz clic en “Crear cuenta” e ingresa los datos personales requeridos: Número de CUIL.

Nombre y apellido.

Sexo según el documento.

Fecha de nacimiento.

País de residencia.

Correo electrónico. Establece una contraseña segura y confirma tu correo electrónico. Valida tu identidad siguiendo las instrucciones del sistema.

¿Por qué es importante validar la identidad?

La validación de identidad es un paso clave para acceder a servicios digitales del Estado, como la descarga de credenciales, la gestión de turnos y la consulta de trámites. Para completar este proceso, Mi Argentina puede solicitar datos adicionales o la verificación mediante la aplicación móvil.

¿Qué servicios ofrece Mi Argentina?

Una vez registrado, podrás acceder a múltiples servicios, entre ellos:

Gestión de trámites administrativos.

administrativos. Turnos online para organismos públicos.

para organismos públicos. Acceso a credenciales digitales , como el registro de vacunación y licencias de conducir.

, como el registro de vacunación y licencias de conducir. Información personalizada sobre beneficios y programas estatales.

Si necesitas más detalles sobre el registro, puedes consultar la sección de ayuda en la página oficial de Mi Argentina.

¿Qué pasa si perdiste tu contraseña?

Si perdiste tu contraseña podés recuperarla siguiendo algunos simples pasos:

. A través del correo electrónico

Si recuerdas el correo con el que te registraste, sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial de Mi Argentina.

Selecciona la opción “Olvidé mi contraseña” .

. Introduce tu correo electrónico y sigue las instrucciones enviadas a tu bandeja de entrada.

2. Mediante SMS

Si vinculaste tu número de teléfono, puedes recuperar tu clave por SMS:

Accede a la sección de recuperación de contraseña en Mi Argentina.

Elige la opción “Recuperar por SMS” .

. Ingresa tu número de CUIL y recibirás un código en tu celular para restablecer la clave.

3. Si no recuerdas tu correo

En caso de no recordar el correo con el que te registraste, deberás contactar con la Mesa de Ayuda:

Visita la Mesa de Ayuda de Mi Argentina.

Completa el formulario con tus datos personales.

Espera la confirmación para eliminar tu cuenta y crear una nueva con un correo actualizado.

Recomendaciones para evitar futuros inconvenientes