Becas Manuel Belgrano: ¿cuáles son los requisitos para anotarte?

El programa está destinado a jóvenes de entre 17 y 30 años que cursen carreras estratégicas en universidades públicas y cuyos ingresos familiares no superen los seis salarios mínimos. Los beneficiarios recibirán hasta 12 cuotas mensuales, con pagos a cargo de ANSES.

El Ministerio de Capital Humano oficializó los requisitos de las Becas Manuel Belgrano 2026 y ratificó la continuidad de este programa orientado a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso en carreras estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 114/2026, que aprobó el nuevo Reglamento General del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Además, se dispuso que la gestión académica dependerá de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, mientras que los pagos serán canalizados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo que también realizará el cruce de datos socioeconómicos de los postulantes.

Por el momento, la cartera de Capital Humano aún no informó la fecha de apertura de la primera convocatoria del año.

Becas Manuel Belgrano: ¿quiénes pueden postularse?

De acuerdo con el reglamento aprobado, podrán acceder a las Becas Manuel Belgrano 2026:

Argentinos nativos o naturalizados.

Jóvenes de entre 17 y 30 años.

Estudiantes regulares de universidades públicas nacionales o provinciales.

Alumnos de carreras consideradas estratégicas en cada convocatoria.

Integrantes de grupos familiares cuyos ingresos no superen seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, actualmente fijados en $2.114.400 como tope del grupo familiar.

El programa otorga un estipendio mensual para acompañar a estudiantes provenientes de hogares vulnerables y apunta a reducir la deserción en áreas prioritarias para el crecimiento económico y tecnológico.

En cada convocatoria se definirá la cantidad de cupos disponibles. La distribución tendrá en cuenta la matrícula universitaria, las áreas estratégicas a estimular y criterios regionales.

Becas Manuel Belgrano: ¿cuáles son los requisitos?

El reglamento distingue entre nuevos inscriptos y estudiantes que solicitan la renovación del beneficio.

Nuevas inscripciones

Cursar o ingresar a una carrera de pregrado o grado habilitada.

Mantener la condición de estudiante regular.

Renovaciones

Continuar como alumno regular en la carrera declarada.

Aprobar un porcentaje mínimo de materias según el plan de estudios.

No superar el límite de tres convocatorias en pregrado y cinco en grado.

Participar en actividades académicas o formativas si así lo establecen las Bases y Condiciones.

Tanto nuevos como renovantes deberán cumplir con la denominada Doble Certificación, que implica haberse inscripto y/o aprobado al menos una materia durante el año de la convocatoria. La verificación estará a cargo de la universidad correspondiente.

Exclusiones

El reglamento establece que no podrán acceder al beneficio quienes:

Hayan finalizado una carrera de grado.

Posean un título de pregrado, salvo excepciones previstas.

Adeuden únicamente finales, tesis o prácticas profesionales.

Se encuentren excedidos en dos años o más respecto al tiempo teórico de la carrera.

Hayan sido dados de baja por incumplimientos graves en convocatorias anteriores.

Modalidad de pago

El pago de las Becas Manuel Belgrano 2026 se realizará en cuotas mediante transferencia electrónica a una cuenta bancaria a nombre del estudiante. El monto será determinado en cada convocatoria según la disponibilidad presupuestaria.

Los beneficiarios recibirán 12 cuotas mensuales consecutivas. No obstante, en los casos en que el beneficio se asigne a partir de vacantes liberadas y lista de espera, la duración podrá reducirse a seis meses.