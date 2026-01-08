Ayuda Escolar: ¿quiénes van a cobrar en enero?

Anses confirmó que en enero se acreditará la ayuda escolar anual a las familias que no cobraron el beneficio en marzo de 2025 y que presentaron el certificado de alumno regular en noviembre, con un monto fijado en $85.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante enero se realizará un nuevo pago de la Ayuda Escolar Anual. El beneficio está destinado a las familias que no lo cobraron en marzo de 2025 y que acreditaron la condición de alumno regular en noviembre del año pasado.

La Ayuda Escolar es percibida por titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que tengan hijos escolarizados desde los 45 días hasta los 17 años. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para acceder al beneficio.

Por qué se paga la ayuda escolar en enero

Durante marzo de 2025, ANSES abonó de manera automática la ayuda escolar a quienes habían presentado el certificado escolar durante 2024. En cambio, las familias que no habían cumplido con ese requisito cobraron la prestación 60 días después de realizar el trámite correspondiente.

En este contexto, en enero de 2026 se acredita el beneficio para quienes presentaron la certificación de regularidad escolar en noviembre de 2025, completando así el circuito de pagos correspondiente al ciclo lectivo anterior.

Ayuda Escolar: ¿cuánto vas a cobrar si la recibís en enero del 2026?

El monto de la Ayuda Escolar anual es de $85.000. Esta cifra fue establecida por el Decreto 150/2025, que dispuso el congelamiento del valor durante todo el ciclo lectivo 2025. Según lo previsto, la suma recién se actualizará en marzo, antes de la liquidación del beneficio correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Venció el plazo para presentar el certificado

Anses recordó que el 31 de diciembre de 2025 fue la fecha límite para presentar el certificado de escolaridad correspondiente al ciclo lectivo 2025. Por este motivo, ya no es posible realizar el trámite para cobrar la ayuda escolar anual del año pasado.

Si bien la Libreta de la AUH puede presentarse hasta el 31 de marzo de 2026 para acceder al 20% retenido, conforme a lo dispuesto por la Resolución 382/2025, esa prórroga no se aplica al cobro de la ayuda escolar anual.