Ayuda Escolar: hay tiempo hasta mañana para presentar el certificado y cobrar los $85000

Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares tienen tiempo hasta este miércoles 31 de diciembre para presentar la Escolaridad. Este trámite es obligatorio para los uqe no percibieron la ayuda en marzo.

Este miércoles se termina el año y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) tienen tiempo hasta ese día o sea el 31 de diciembre para presentar el Certificado Escolar. El trámite es obligatorio incluso para quienes recibieron de manera automática la Ayuda Escolar Anual en marzo.

Ayuda Escolar: hay que presentar el certificado sí o sí

Durante marzo, el organismo abonó de forma automática la Ayuda Escolar a los titulares del SUAF y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que habían acreditado la escolaridad de sus hijos de entre 4 y 17 años el año anterior.

Sin embargo, Anses aclaró que este pago anticipado no reemplaza la presentación del certificado. Quienes no completen el trámite antes de fin de año no accederán al cobro automático correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Cómo chequear si presenté el Certificado

Para chequear hay que entrar a MI ANSES y verificar en Certificado Escolar que estén en verde

ANSES: Cómo presentar el Certificado Escolar

Los trabajadores registrados que perciben SUAF deben realizar la gestión a través de la plataforma Mi Anses, siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección “Hijos” y seleccionar “Presentar un certificado escolar”. Completar los datos, descargar el formulario, imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para su firma. Subir el formulario firmado nuevamente desde la web del organismo.

Además, quienes lo prefieran pueden presentar el Certificado Escolar en cualquier oficina de Anses sin turno previo.

AUH presenta con la Libreta

A diferencia del SUAF, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben cumplir con la presentación de la Libreta, que acredita no solo la asistencia escolar sino también los controles de salud y vacunación.

Ayuda Escolar: ¿cuánto voy a cobrar si lo percibo a fin de año?

El monto vigente de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por hijo, según el Decreto 62/2025. Este valor aplica tanto para SUAF como para AUH.

Desde 2025, el monto se actualiza automáticamente cada año mediante el índice de movilidad de Anses, por lo que en 2026 se ajustará de manera automática antes de su pago.