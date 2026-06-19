Ayuda Escolar de ANSES: qué hacer si todavía no cobraste los $85.000 y cómo reclamar el beneficio

Los beneficiarios de AUH y SUAF que aún no recibieron la Ayuda Escolar Anual 2026 pueden cobrar los $85.000 presentando el certificado de alumno regular ante Anses. El trámite puede realizarse online y hay tiempo hasta el 31 de diciembre.

Miles de familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) ya recibieron la Ayuda Escolar Anual 2026. Sin embargo, quienes aún no cobraron los $85.000 todavía pueden gestionar el pago realizando un trámite ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El organismo previsional efectuó el pago automático durante marzo de este año, pero únicamente para aquellos beneficiarios que tenían acreditada la escolaridad de sus hijos durante 2025.

¿Por qué no se cobró la Ayuda Escolar?

La razón más frecuente por la que una familia no recibió el beneficio es que Anses no cuenta con la certificación escolar actualizada del menor. Incluso, en algunos casos, el pago se realizó por uno de los hijos y no por otros debido a que la documentación educativa no estaba registrada para todos.

Además, el depósito automático no alcanzó a los estudiantes de entre 45 días y 5 años de edad ni a los adolescentes de 17 años. Para estos grupos, la acreditación de la escolaridad siempre requiere la presentación del formulario correspondiente.

Cómo tramitar el cobro de los $85.000

Los titulares de AUH y SUAF que no recibieron la Ayuda Escolar deben presentar el certificado que acredite la condición de alumno regular. El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi Anses con Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a Mi Anses.

Seleccionar la opción “Hijos”.

Hacer clic en “Presentar un Certificado Escolar”.

Generar el formulario con los datos del estudiante.

Imprimir el documento.

Solicitar que la institución educativa lo firme y selle.

Tomar una fotografía clara y completa del formulario.

Volver a ingresar a Mi Anses.

Subir la imagen mediante la opción “Subir Certificado”.

Quienes tengan inconvenientes para realizar la gestión por internet también pueden completar el trámite en las oficinas de Anses o en los operativos móviles del organismo.

¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar el certificado?

El plazo para acreditar la escolaridad y reclamar la Ayuda Escolar Anual vence el 31 de diciembre de 2026. Una vez superada esa fecha, ya no será posible solicitar el beneficio correspondiente al presente año.

Cuándo se paga la Ayuda Escolar tras presentar el formulario

Luego de que Anses recibe y valida la documentación, el pago suele acreditarse aproximadamente dentro de los 60 días posteriores.

De acuerdo con el Decreto 115/2026, el monto mínimo de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000, suma integrada por una asignación base de $55.672 y un refuerzo extraordinario de $29.328.