Ayuda Escolar de ANSES: cómo tenés que presentar el formulario para seguir cobrando el beneficio

La ANSES confirmó que desde marzo de 2026 comenzó el pago de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio clave para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, para seguir cobrando este apoyo económico es fundamental cumplir con un requisito obligatorio: presentar el certificado escolar antes de fin de año.

La Ayuda Escolar Anual está destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo, incluyendo los casos de hijos con discapacidad. El objetivo es garantizar que niños, niñas y adolescentes asistan a la escuela.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar?

El beneficio corresponde a personas con hijos en edad escolar que perciban:

Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad (SUAF)

Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad (AUH)

En cuanto a los requisitos:

Hijos sin discapacidad: desde los 45 días hasta los 18 años, con asistencia a nivel inicial, primario o secundario en instituciones reconocidas.

desde los 45 días hasta los 18 años, con asistencia a nivel inicial, primario o secundario en instituciones reconocidas. Hijos con discapacidad: sin límite de edad, siempre que asistan a establecimientos educativos, reciban apoyo particular, formación laboral o rehabilitación.

Ayuda Escolar: cómo presentar el formulario para no perder el beneficio

Desde el organismo recuerdan que este trámite debe hacerse todos los años y que hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para completar la gestión a través de la plataforma mi ANSES o su versión web.

El paso a paso es el siguiente:

1. Ingresar a mi ANSES

Accedé con tu CUIL y clave de seguridad social. Luego, dirigite a la sección Hijos > Presentar un Certificado Escolar.

2. Generar el certificado

Seleccioná la opción “Generar Certificado”, completá los datos solicitados y descargá el formulario correspondiente a cada hijo.

3. Imprimir y completar

Imprimí el documento y llevalo al establecimiento educativo, docente particular o institución donde el menor reciba asistencia. Allí deberán completarlo y firmarlo.

Es importante tener en cuenta:

El certificado debe corresponder al ciclo lectivo vigente

Los datos deben estar claros, sin tachaduras ni enmiendas

Debe indicarse si el alumno es regular y si la institución está incorporada a la enseñanza oficial

Una vez firmado, hay que tomar una foto nítida del formulario

4. Subir el certificado

Volvé a ingresar a mi ANSES, seleccioná “Subir Certificado” y cargá la imagen desde el celular o computadora.

Un trámite clave para seguir cobrando

Desde ANSES remarcan que la presentación del certificado escolar es obligatoria para continuar percibiendo la Ayuda Escolar. No cumplir con este paso puede derivar en la suspensión del beneficio.

Por eso, recomiendan realizar el trámite con anticipación y verificar que la documentación esté correctamente completada para evitar demoras o rechazos.