Video: así fue el terrible accidente en el Rally de Mina Clavero donde un espectador murió

El accidente sucedió cuando un auto se despitó donde se ubicaban decenas de personas. El joven que falleció tenía 25 años y era de la Ciudad de Córdoba.

Un terrible accidente sucedió este fin de semana en el Rally Sudamericano que se disputa en Mina Clavero. Un joven de 25 años murió luego de que se despitara un auto en una zona donde había decenas de espectadores.

Según informaron medios cordobeces, el Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, perdió estabilidad en una curva a alta velocidad, comenzó a dar tumbos y se dirigió hacia el sector de espectadores.

La violencia de las imágenes quedó registrada en los celulares de los espectadores. El impacto generó una inmediata intervención de los equipos de emergencia, que activaron el protocolo de seguridad previsto para este tipo de situaciones.

En un primer momento, el parte oficial informó al menos tres personas heridas: una menor de edad y dos adultos, quienes fueron trasladados a un hospital de la región.

Luego, se confirmó el fallecimiento de un joven de 25 años, oriundo de Córdoba capital, que había ingresado con lesiones de gravedad. Entre los heridos, una mujer de 40 años sufrió una fractura de tobillo, aunque se encuentra fuera de peligro. También resultó afectada su hija menor, con golpes leves.

Los pilotos, en tanto, no registraron heridas de consideración. El episodio fue en el inicio de la etapa final del rally, en una zona de descenso hacia Mina Clavero que suele concentrar gran cantidad de público. Tras el accidente, las autoridades decidieron neutralizar el tramo de manera inmediata para facilitar la asistencia médica y garantizar la seguridad en el área.

Cancelaron la competencia

Por la gravedad del accidente, la organización resolvió cancelar la competencia de forma definitiva. Además, se conformó un comité de crisis integrado por distintas áreas operativas del evento, con el objetivo de coordinar la atención de los afectados y avanzar en la investigación sobre las circunstancias del siniestro.