Ayuda Escolar: ¿cuánto vas a cobrar si la recibís en noviembre?

La Ayuda Escolar continuará pagando la escolaridad en $85000. El Gobierno decidió que no aumente durante todo el año.

La Ayuda Escolar es el refuerzo para ayudar a los chicos con los útiles. Si bien la mayoría lo percibe en marzo, otros todavía no lo cobra. Para los que la vayan a cobrar en noviembre, la escolaridad se mantiene en $85.000, sin aumentos durante todo el año.

Este beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF), y se otorga para ayudar con los gastos escolares.

Para recibir el pago, es necesario acreditar la escolaridad del menor mediante la presentación del Certificado Escolar antes del 31 de diciembre del año anterior. Si el certificado no se presentó en el plazo indicado, el cobro se retrasa y se efectúa hasta 60 días después de la acreditación.

El pago se realiza automáticamente en marzo para quienes cumplieron con los requisitos, y quienes no lo hayan recibido deben completar el trámite en MI ANSES.

¿Cuánto vas a cobrar si recibís la Ayuda Escolar en los próximos meses?

Si recibís la Ayuda Escolar en noviembre o diciembre vas a cobrar $85000, ya que quedó fija. Este valor no subirá en ningún momento del año. Posiblemente suba a partir de marzo del año próximo.

Ayuda Escolar: ¿Cómo realizar el trámite para cobrar por primera vez?

Tenés dos formas de realizar el trámite:

De manera presencial

Primero

Descargá el formulario de Acreditación de Escolaridad (PS. 2.68) o retiralo en una oficina de ANSES

Llevalo a la escuela

Llevalo impreso a la escuela o establecimiento de enseñanza especial para que lo completen y firmen.

Acercate a una oficina de ANSES

Presentalo completo en una oficina de ANSES, sin turno.

A través de mi ANSES

Ingresá a mi ANSES

Ingresá a mi ANSES > Hijas e Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hija o hijo.

Generá el certificado

Elegí Generar Certificado, completá los datos requeridos y seleccioná Generar.

Imprimí el certificado

Imprimí el certificado y llevalo a la escuela o establecimiento de enseñanza especial para que lo completen y firmen.

Subilo a mi ANSES

Ingresá una vez más a mi ANSES > Hijas e Hijos > Presentar Certificado Escolar, seleccioná Subir Certificado, cargá la foto del formulario firmado desde tu celular o computadora. Tenés tiempo hasta el último día hábil del año.

¿Quiénes van a cobrar la Ayuda Escolar?

Las personas que van a cobrar la Ayuda Escolar son los beneficiarios de SUAF o AUH.

¿Qué tengo que hacer para cobrar la Ayuda Escolar automáticamente?

Para cobrar la Ayuda Escolar tenés que:

Haber acreditado la escolaridad del año anterior de sus hijos

del año anterior de sus hijos Los chicos tienen que tener entre 4 a 17 años inclusive

¿Quiénes tienen que presentar sí o sí los papeles para cobrar este año?

La Ayuda Escolar es un apoyo económico que reciben una vez al año las y los titulares de asignación familiar y asignación universal por cada hija o hijo en edad escolar (desde los 45 días hasta los 17 años inclusive y sin límite de edad para hija o hijo con discapacidad).