Ayuda Escolar: ¿cuándo vas a poder comprobar si te pagan los $85000 en marzo?

El mes que viene, millones de beneficiarios de Asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) van a percibir la Ayuda Escolar ¿cómo chequear si a vos te corresponde?

El próximo mes, millones de beneficiarios de Asignaciones van a percibir la Ayuda Escolar Anual de ANSES. Si bien subirá el monto real que se paga por este beneficios, con el complemento que otorga el Gobierno, será el mismo importe que el año pasado: $85000.

Ajuste anual de la Ayuda Escolar

Actualmente, según la Resolución 23/2026 de Anses, la Ayuda Escolar es de $42.039 en febrero de 2026. Sin embargo, sobre ese importe se paga un refuerzo de $42.961, lo que permitió totalizar $85.000 por el ciclo lectivo 2025, tal como lo estableció el Decreto 63/2025.

Considerando la movilidad mensual aplicada desde marzo de 2025 hasta marzo de 2026. En ese período, los aumentos fueron los siguientes: 2,21% en marzo; 2,40% en abril; 3,73% en mayo; 2,78% en junio; 1,50% en julio; 1,62% en agosto; 1,90% en septiembre; 1,88% en octubre; 2,08% en noviembre; 2,34% en diciembre; 2,47% en enero; 2,85% en febrero y 2,88% en marzo.

Al aplicar dicha movilidad acumulada sobre la base de $42.039, el resultado proyectado es de $56.896 para marzo de 2026. Es decir, la actualización anual de la Ayuda Escolar queda muy por debajo de los $85.000 que se pagaron el año pasado.

Por esta razón, todo indica que el Gobierno de Javier Milei volverá a otorgar un refuerzo extraordinario para que el total a cobrar se mantenga en $85.000. De todos modos, será necesario esperar la publicación oficial para confirmar el monto definitivo.

¿Quiénes cobran la Ayuda Escolar?

La Ayuda Escolar se abona una vez al año a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con hijos escolarizados desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

Como cada año, el pago masivo se realizará en marzo de 2026. Quienes no lo cobren automáticamente lo recibirán a los 60 días de acreditar la escolaridad ante Anses.

Ayuda Escolar: ¿cuándo vas a conocer si la cobrás en marzo?

Vas a conocer si percibís la Ayuda Escolar en marzo cuando estén las liquidaciones de ANSES. Es decir el primer día de cobro para Asignaciones y jubilaciones. De esta manera, las liquidaciones estarán disponibles a partir del lunes 9 de marzo.