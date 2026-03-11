Ayuda Escolar: ¿cómo tenés que hacer el trámite si no la percibiste en marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a pagar la Ayuda Escolar Anual a las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El pago corresponde a titulares cuyos hijos escolarizados ya tenían acreditada la regularidad escolar durante el año pasado, por lo que el organismo previsional depositó el beneficio de forma automática junto con otras prestaciones.

Tramitación de la Ayuda Escolar en Anses

Las familias que no cobraron la ayuda escolar este mes deberán presentar el Certificado de Escolaridad ante Anses. Una vez realizado el trámite, el pago se acredita aproximadamente a los 60 días.

La gestión todavía no fue habilitada, pero cuando esté disponible podrá hacerse:

Por Internet desde Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

De manera presencial en oficinas de Anses, sin turno previo.

Los titulares del SUAF y de la AUH tendrán tiempo para realizar el trámite hasta el 31 de diciembre de 2026.

No obstante, el sitio especializado EconoBlog recomienda efectuar la presentación apenas se habilite el sistema, ya que el monto no se actualizará durante el ciclo lectivo 2026.

Monto de la ayuda escolar en 2026

El Gobierno nacional confirmó que el valor de la ayuda escolar para este año será de $85.000 por hijo escolarizado.

La cifra fue oficializada mediante el Decreto 115/2026 y mantiene el mismo valor general que se abonó durante el ciclo lectivo anterior.

En algunos casos, los beneficiarios del SUAF que viven en determinadas regiones del país recibirán un monto mayor debido al adicional por zona desfavorable.

Además, quienes cobran el monto general verán el pago dividido en dos conceptos en la liquidación, ya que se incluye un refuerzo para completar los $85.000.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

Para acceder al beneficio se deben cumplir las condiciones establecidas por Anses:

Tener hijos escolarizados desde los 45 días hasta los 17 años inclusive .

Percibir la AUH o la asignación familiar por hijo del SUAF.

Que el menor asista a una institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación .

Presentar el Certificado de Escolaridad.

El pago automático de marzo corresponde únicamente a quienes tienen entre 4 y 16 años.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad siempre que asistan a establecimientos educativos, centros de formación o tratamientos de rehabilitación.