Ayuda Escolar: cómo presentar el formulario para cobrar en 2027 y hasta cuándo hay tiempo para hacerlo

Aunque ya hayas cobrado los $85.000 de la Ayuda Escolar en 2026, Anses exige presentar la documentación que acredita la regularidad escolar de los hijos. El trámite es obligatorio para recibir el beneficio de forma automática en 2027 y tiene plazo hasta el 31 de diciembre.

Las familias que reciben la Ayuda Escolar Anual de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deben cumplir con un trámite obligatorio para poder acceder al beneficio de manera automática en 2027. Aunque muchas personas ya cobraron los $85.000 durante este año, el organismo recordó que igualmente es necesario acreditar la condición de alumno regular de los hijos.

Este requisito alcanza tanto a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que tengan hijos escolarizados de entre 45 días y 17 años. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio se paga sin límite de edad.

Por qué es obligatorio presentar el formulario

Uno de los errores más frecuentes es pensar que, por haber recibido el pago automático de la Ayuda Escolar en marzo, ya no hace falta realizar ningún trámite.

Sin embargo, Anses exige que todas las familias acrediten cada año la regularidad escolar de sus hijos. Esta presentación permite:

Cobrar automáticamente la Ayuda Escolar en 2027.

Acceder al beneficio si todavía no se percibió durante 2026.

El monto de la Ayuda Escolar se mantiene en $85.000 por cada hijo escolarizado durante todo el ciclo lectivo 2026. De acuerdo con el Decreto 115/2026, este importe permanece fijo y no se actualiza por inflación ni varía según el mes en que se cobre.

Cómo verificar si todavía falta presentar el formulario

Los beneficiarios pueden consultar el estado del trámite desde Mi Anses siguiendo estos pasos:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

y . Seleccionar la opción “Hijas e hijos” .

. Ingresar en “Presentar un certificado escolar” .

. El sistema indicará si el formulario ya fue presentado o si aún está pendiente.

Cómo presentar la acreditación escolar

La forma de realizar el trámite depende del beneficio que cobre la familia:

AUH: la acreditación se realiza mediante la Libreta AUH .

la acreditación se realiza mediante la . SUAF: debe presentarse el Certificado de Escolaridad.

Hasta cuándo hay tiempo para hacer el trámite

Anses informó que la fecha límite para presentar la documentación es el 31 de diciembre de 2026.

Realizar la acreditación antes de esa fecha permitirá que el organismo procese correctamente la información y pueda otorgar el pago automático de la Ayuda Escolar 2027, además de habilitar el cobro para quienes aún no recibieron el beneficio correspondiente al ciclo lectivo 2026.