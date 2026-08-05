Ayuda Escolar: cómo chequear si ya presentaste el certificado para cobrar el año próximo

En marzo todas las familias esperan cobrar la Ayuda Escolar de ANSES. Para hacerlo, deben presentar un certificado sí o sí. Se descarga por Internet, se completa en la escuela y se vuelve a presentar online. Hay tiempo hasta fin de año.

Es una ayuda muy esperada por las familias. La Ayuda Escolar Anual que se paga en marzo de cada año para las familias que tienen chicos en edad escolar, pero para poder acceder al beneficio de manera automática en 2027, tienen que cumplir con un trámite obligatorio: acreditar la condición de alumno regular de los hijos.

Este requisito alcanza tanto a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que tengan hijos escolarizados de entre 45 días y 17 años. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio se paga sin límite de edad.

Por qué es obligatorio presentar el formulario

Uno de los errores más frecuentes es pensar que, por haber recibido el pago automático de la Ayuda Escolar en marzo, ya no hace falta realizar ningún trámite.

Sin embargo, Anses exige que todas las familias acrediten cada año la regularidad escolar de sus hijos. Esta presentación permite:

Cobrar automáticamente la Ayuda Escolar en 2027.

Acceder al beneficio si todavía no se percibió durante 2026.

El monto de la Ayuda Escolar se mantiene en $85.000 por cada hijo escolarizado durante todo el ciclo lectivo 2026. De acuerdo con el Decreto 115/2026, este importe permanece fijo y no se actualiza por inflación ni varía según el mes en que se cobre.

Cómo verificar si todavía falta presentar el formulario

Los beneficiarios pueden consultar el estado del trámite desde Mi Anses siguiendo estos pasos:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

y . Seleccionar la opción “Hijas e hijos” .

. Ingresar en “Presentar un certificado escolar” .

. El sistema indicará si el formulario ya fue presentado o si aún está pendiente.

Nota: Hay que elegir el certificado del hijo porque también figuar titular pero este no tiene validez.

Cómo presentar la acreditación escolar

La forma de realizar el trámite depende del beneficio que cobre la familia:

AUH: la acreditación se realiza mediante la Libreta AUH .

la acreditación se realiza mediante la . SUAF: debe presentarse el Certificado de Escolaridad.

Hasta cuándo hay tiempo para hacer el trámite

Anses informó que la fecha límite para presentar la documentación es el 31 de diciembre de 2026.

Realizar la acreditación antes de esa fecha permitirá que el organismo procese correctamente la información y pueda otorgar el pago automático de la Ayuda Escolar 2027, además de habilitar el cobro para quienes aún no recibieron el beneficio correspondiente al ciclo lectivo 2026.