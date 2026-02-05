Ayuda Escolar 2026: cómo chequear si te pagan automáticamente en marzo o si tenés que presentar el formulario

La ANSES confirmó que se pagará en marzo. Será para aquellos que presentaron el certificado previamente en el 2025. Cómo verificar si lo hiciste y sino cómo subirlo a la web.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó a través del Boletín Oficial que el pago masivo de la Ayuda Escolar Anual se realizará en marzo de 2026. La prestación será depositada de forma automática a las familias con hijos e hijas de entre 4 y 16 años que estén cubiertos por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) o por la Asignación Universal por Hijo (AUH). Eso sí, será para aquellos que ya cumplieron con el trámite obligatorio.

El beneficio tiene como objetivo acompañar el inicio del ciclo lectivo y se otorga por cada hijo escolarizado desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumple los 18 años, siempre que asista a instituciones educativas reconocidas por la Secretaría de Educación, en los niveles inicial, primario o secundario.

Ayuda Escolar: hay que presentar el certificado sí o sí

Durante marzo, el organismo abonó de forma automática la Ayuda Escolar a los titulares del SUAF y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que habían acreditado la escolaridad de sus hijos de entre 4 y 17 años el año anterior.

Sin embargo, Anses aclaró que este pago anticipado no reemplaza la presentación del certificado. Quienes no completen el trámite antes de fin de año no accederán al cobro automático correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Cómo chequear si presenté el Certificado

Para chequear hay que entrar a MI ANSES con CUIT y clave de la Seguridad Social, irse al apartado HIJOS y verificar en Certificado Escolar que estén en verde

ANSES: Cómo presentar el Certificado Escolar para cobrar Ayuda Escolar

Los trabajadores registrados que perciben SUAF deben realizar la gestión a través de la plataforma Mi Anses, siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección “Hijos” y seleccionar “Presentar un certificado escolar”. Completar los datos, descargar el formulario, imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para su firma. Subir el formulario firmado nuevamente desde la web del organismo.

Además, quienes lo prefieran pueden presentar el Certificado Escolar en cualquier oficina de Anses sin turno previo.

AUH: presenta el certificaro para cobrar Ayuda Escolar con la Libreta

A diferencia del SUAF, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben cumplir con la presentación de la Libreta, que acredita no solo la asistencia escolar sino también los controles de salud y vacunación.

Ayuda Escolar: ¿cuáles son los requisitos para cobrarla?

El pago será automático para quienes cumplan con los requisitos establecidos por Anses. En los casos en los que no se reciba el depósito en marzo, el beneficio podrá cobrarse 60 días después de presentar el Certificado de Escolaridad.

Para menores sin discapacidad:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive .

Estar escolarizado en nivel inicial, primario o secundario .

Estar cubierto por la AUH o el SUAF .

Presentar el certificado escolar, en caso de no haberlo hecho previamente.

Para hijos con discapacidad:

No hay límite de edad .

Contar con AUH o SUAF .

Asistir a una escuela pública o privada de enseñanza oficial o especial .

También se incluye a quienes reciben apoyo de maestros particulares, concurren a talleres protegidos, centros de formación laboral o realizan tratamientos de rehabilitación.

Tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y cargado en Anses.

Ayuda Escolar 2026: ¿cuánto vas a cobrar?

El monto de la Ayuda Escolar 2026 todavía no fue confirmado por el Gobierno nacional. Según lo establecido en el Decreto 63/2025, el valor base abonado el año anterior será actualizado por la movilidad acumulada antes del próximo pago.

Durante el ciclo lectivo 2025, Anses pagó $42.039 como monto base, más un refuerzo de $42.961, lo que llevó el total a $85.000.

En las próximas semanas, el presidente Javier Milei oficializará el nuevo monto de la Ayuda Escolar mediante una publicación en el Boletín Oficial. Hasta que eso ocurra, desde Anses aclararon que los valores que circulan en Internet no son oficiales y corresponden solo a especulaciones.