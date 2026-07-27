Ayuda Escolar 2026: cómo cobrar los $85.000 de ANSES si todavía no recibiste el beneficio

Las familias que aún no cobraron la Ayuda Escolar Anual 2026 pueden acceder al beneficio hasta el 31 de diciembre presentando el Certificado de Escolaridad. Anses explicó cómo realizar el trámite de forma online o presencial y quiénes tienen derecho al pago.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que las familias que todavía no percibieron la Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026 aún están a tiempo de cobrar el beneficio. Para ello, es necesario acreditar la condición de alumno regular de los hijos mediante la presentación del Certificado de Escolaridad.

En marzo de este año, el organismo realizó el pago automático de la ayuda escolar a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que ya tenían registrada la escolaridad de sus hijos.

Sin embargo, quienes no recibieron el beneficio todavía pueden realizar el trámite hasta el 31 de diciembre de 2026. Una vez presentada la documentación, el pago se acreditará aproximadamente 60 días después en la misma cuenta donde se cobran las prestaciones de AUH o SUAF.

¿Cuánto paga la Ayuda Escolar 2026?

De acuerdo con el Decreto 115/2026, el monto de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por cada hijo escolarizado.

El importe está compuesto por:

Asignación base: $55.672 .

. Refuerzo extraordinario: $29.328.

Cómo presentar el Certificado de Escolaridad en Mi Anses

El trámite puede realizarse completamente por Internet desde Mi Anses o de manera presencial en las oficinas del organismo.

Los pasos para hacerlo de forma online son:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Hijos” y luego “Presentar un Certificado Escolar”. Elegir “Generar Certificado” y completar los datos solicitados. Imprimir el formulario. Llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado por las autoridades.

Qué verificar antes de presentar el certificado

Antes de subir el formulario, Anses recomienda comprobar que:

Corresponda al ciclo lectivo vigente.

Los datos estén completos y sean legibles.

No tenga tachaduras ni enmiendas.

Figure la condición de “Alumno Regular” y, cuando corresponda, que la institución esté incorporada a la enseñanza oficial.

Una vez firmado el certificado, el titular deberá:

Sacar una fotografía clara o escanear el formulario.

Volver a ingresar a Mi Anses.

Seleccionar “Subir Certificado” y cargar la imagen para completar el trámite.

También se puede hacer de forma presencial

Las personas que prefieran realizar el trámite personalmente pueden presentar el Certificado de Escolaridad sin turno previo en cualquier oficina de Anses o en los operativos de atención territorial que el organismo lleva adelante en distintas localidades.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual está destinada a:

Titulares de AUH y SUAF con hijos escolarizados desde los 45 días de vida y hasta el mes en que cumplen 18 años .

y con hijos escolarizados desde los y hasta el mes en que cumplen . Hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que concurran a establecimientos educativos, talleres de formación laboral o programas de rehabilitación contemplados por la normativa.

Las familias que aún no cobraron este beneficio tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar la documentación y acceder al pago de $85.000 por cada hijo escolarizado.