Ayuda Escolar 2026: ANSES confirmó que la pagará en marzo ¿a quiénes?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó a través de la página oficial de Mi Anses que el pago masivo de la Ayuda Escolar Anual se realizará en marzo de 2026. La prestación será depositada de forma automática a las familias con hijos e hijas de entre 4 y 16 años que estén cubiertos por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) o por la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El beneficio tiene como objetivo acompañar el inicio del ciclo lectivo y se otorga por cada hijo escolarizado desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumple los 18 años, siempre que asista a instituciones educativas reconocidas por la Secretaría de Educación, en los niveles inicial, primario o secundario.

La confirmación del pago en marzo generó polémica en redes sociales, ya que algunas provincias comenzarán las clases en febrero, lo que reavivó el debate sobre la fecha en la que se acredita esta ayuda clave para afrontar los gastos escolares.

Ayuda Escolar: ¿cuáles son los requisitos para cobrarla?

El pago será automático para quienes cumplan con los requisitos establecidos por Anses. En los casos en los que no se reciba el depósito en marzo, el beneficio podrá cobrarse 60 días después de presentar el Certificado de Escolaridad.

Para menores sin discapacidad:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive .

Estar escolarizado en nivel inicial, primario o secundario .

Estar cubierto por la AUH o el SUAF .

Presentar el certificado escolar, en caso de no haberlo hecho previamente.

Para hijos con discapacidad:

No hay límite de edad .

Contar con AUH o SUAF .

Asistir a una escuela pública o privada de enseñanza oficial o especial .

También se incluye a quienes reciben apoyo de maestros particulares, concurren a talleres protegidos, centros de formación laboral o realizan tratamientos de rehabilitación.

Tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y cargado en Anses.

Ayuda Escolar 2026: ¿cuánto vas a cobrar?

El monto de la Ayuda Escolar 2026 todavía no fue confirmado por el Gobierno nacional. Según lo establecido en el Decreto 63/2025, el valor base abonado el año anterior será actualizado por la movilidad acumulada antes del próximo pago.

Durante el ciclo lectivo 2025, Anses pagó $42.039 como monto base, más un refuerzo de $42.961, lo que llevó el total a $85.000.

En las próximas semanas, el presidente Javier Milei oficializará el nuevo monto de la Ayuda Escolar mediante una publicación en el Boletín Oficial. Hasta que eso ocurra, desde Anses aclararon que los valores que circulan en Internet no son oficiales y corresponden solo a especulaciones.