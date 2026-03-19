Aumento para la PUAM en abril: cuánto cobrarán los beneficiarios con el bono incluido

Con el incremento del 2,90% y el bono de $70.000 sin cambios, los beneficiarios de la PUAM cobrarán $374.255,44 en abril, aunque el aumento real será menor por el congelamiento del refuerzo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un incremento del 2,90% en abril de 2026, según la actualización por movilidad aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Con este ajuste, el haber pasará a ser de $304.255,44.

Además del aumento, los titulares continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000, lo que llevará el ingreso total a $374.255,44, antes de los descuentos correspondientes en cada caso.

Cómo impacta el bono en el ingreso real

Si bien el aumento nominal es del 2,90%, el incremento real para los beneficiarios será menor. Esto se debe a que el bono de $70.000 se mantiene congelado desde marzo de 2024 y no se actualiza con la movilidad.

Por esta razón, el aumento efectivo del ingreso total será de aproximadamente 2,34%. Desde el Gobierno ya se confirmó que este refuerzo continuará sin cambios durante todo 2026, de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto vigente.

Qué es la PUAM y cómo se calcula

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por este motivo, su valor se ajusta automáticamente cada mes en función de las variaciones del haber mínimo.

Esta prestación fue creada por la Ley 27.260 con el objetivo de garantizar un ingreso básico a personas mayores que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Requisitos para acceder a la PUAM

Para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más .

Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país.

En el caso de extranjeros, acreditar 20 años de residencia efectiva en Argentina .

No cobrar jubilación, pensión, retiro ni otra prestación incompatible.

Cobertura y beneficios adicionales

Los beneficiarios de la PUAM cuentan con cobertura médica a través del PAMI. Además, pueden acceder a las asignaciones familiares que paga Anses a los jubilados del SIPA.

De esta manera, el esquema de la PUAM continúa siendo una alternativa para quienes no lograron completar los años de aportes requeridos, aunque con un refuerzo económico que pierde peso frente a la inflación al no actualizarse.