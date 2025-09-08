AUH: ya están pagando: ¿qué vas a cobrar y cuándo te corresponde?

Este lunes 8 de septiembre comenzaron los pagos de la Asignación Universal por Hijo. Como todos los meses los documentos terminados en 0 comenzaron a cobrar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició este lunes 8 de septiembre el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al mes en curso. Los depósitos se realizarán de forma escalonada hasta el viernes 19, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

¿Quiénes cobran la AUH?

La AUH está destinada a:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Monotributistas sociales

Empleadas de casas particulares

Se abona por cada hijo menor de 18 años. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad. Para acceder, los ingresos del grupo familiar no deben superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en septiembre se ubica en $322.000. Las trabajadoras del servicio doméstico están exceptuadas de este tope, ya que se rigen por una escala salarial específica.

AUH ¿cuándo vas a cobrar en septiembre 2025?

En septiembre vas a cobrar estos días, según el último número de tu documento:

Fecha DNI terminados en 8 de septiembre 0 9 de septiembre 1 10 de septiembre 2 11 de septiembre 3 12 de septiembre 4 15 de septiembre 5 16 de septiembre 6 17 de septiembre 7 18 de septiembre 8 19 de septiembre 9

Los beneficiarios pueden consultar sus liquidaciones ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre con el aumento del 1,9%?

Según la Resolución 297/2025, Anses aplicó un incremento del 1,9% en septiembre, en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los nuevos valores son:

AUH general : $115.088 Retención del 20%: $23.017,60 Pago directo mensual: $92.070,40

: $115.088 AUH por discapacidad : $374.744 Retención del 20%: $74.948,80 Pago directo mensual: $299.795,20

: $374.744

La retención se acumula y se abona en 2026, tras la presentación de la Libreta de control.

Beneficios alimentarios automáticos

Además de la AUH, Anses liquida dos subsidios complementarios:

Tarjeta Alimentar $52.250 por un hijo $81.936 por dos hijos $108.062 por tres o más

Complemento Leche (Plan de los Mil Días) $42.711 en septiembre Destinado a familias con hijos de hasta tres años y titulares de la asignación por embarazo



Ambos beneficios se otorgan automáticamente mediante el cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.