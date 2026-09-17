AUH y SUAF: ¿se quedan sin aumentos mensuales?

El proyecto de Presupuesto 2027 propone derogar artículos de la Ley 27.160 que establecen la actualización de las asignaciones de Anses según la inflación. Si el Congreso aprueba la iniciativa sin cambios, los incrementos dejarían de estar garantizados por ley.

El Gobierno de Javier Milei incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una modificación que podría cambiar la forma en que se actualizan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La iniciativa propone eliminar la obligación legal de Anses de aplicar aumentos automáticos vinculados con la inflación. El cambio está contemplado en el artículo 17 del proyecto de ley, que plantea derogar tres artículos de la Ley 27.160.

Qué cambiaría para la AUH y el SUAF

Actualmente, Anses actualiza mensualmente los montos de la AUH, el SUAF y la Asignación por Embarazo de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

La fórmula vigente toma el dato de inflación con dos meses de rezago. Además, las actualizaciones alcanzan a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, parámetros que determinan el acceso y, en algunos casos, el monto de las asignaciones.

Con el cambio propuesto en el Presupuesto 2027, se eliminaría esa obligación establecida por ley.

Esto no implica la eliminación de la AUH ni del SUAF, sino que los beneficiarios dejarían de contar con una actualización automática garantizada por la legislación.

Un punto central es que el proyecto tampoco establece una nueva fórmula para reemplazar el mecanismo vigente. Por lo tanto, si el Congreso aprueba el artículo sin modificaciones, los futuros aumentos quedarían sujetos a las decisiones que tome el Poder Ejecutivo.

El Gobierno ya había intentado modificar el sistema

La propuesta no es nueva. Durante 2025 y 2026, el Gobierno de Javier Milei ya había intentado avanzar con cambios para eliminar la actualización automática de las asignaciones de Anses.

En esas oportunidades, las iniciativas no obtuvieron el respaldo necesario de los legisladores y el mecanismo de movilidad continuó vigente.

Ahora, el Ejecutivo vuelve a plantear la modificación dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ser debatido por el Congreso.

Cuánto dinero prevé el Presupuesto 2027 para las asignaciones

Más allá de la modificación sobre la movilidad, el proyecto de Presupuesto contempla $14,35 billones para Anses destinados al pago de AUH y SUAF durante 2027.

El monto representa un incremento nominal del 22,9% respecto de los $11,68 billones estimados para 2026.

Del total previsto:

$9,18 billones corresponden a la AUH, la Asignación por Embarazo y la Ayuda Escolar de sus beneficiarios.

corresponden a la AUH, la Asignación por Embarazo y la Ayuda Escolar de sus beneficiarios. $3,69 billones están destinados al SUAF de trabajadores en actividad.

están destinados al SUAF de trabajadores en actividad. $1,30 billones corresponden a asignaciones de jubilados y pensionados.

corresponden a asignaciones de jubilados y pensionados. $185.502 millones están destinados a las asignaciones del sector público nacional.

Cuántos beneficiarios contempla el Gobierno

Las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2027 estiman que Anses atenderá a 4.143.930 beneficiarios de la AUH durante el próximo año.

La cifra representa 10.520 beneficiarios más que los contemplados en las proyecciones para 2026.

Además, se estiman:

90.724 beneficiarios de la Asignación por Embarazo.

de la Asignación por Embarazo. 3.321.397 pagos de Ayuda Escolar vinculada con la AUH.

Qué dice el Gobierno sobre el poder de compra de la AUH

En la presentación del Presupuesto 2027, el Ministerio de Economía también destacó la evolución del poder de compra de la AUH desde diciembre de 2023.

Según los datos oficiales incluidos en el proyecto, la recuperación real de la prestación alcanzó el 109,8%.

Además, el Gobierno señaló que la AUH, sumada a la Tarjeta Alimentar, permite cubrir más del 95% de la canasta básica alimentaria.

La continuidad de los aumentos automáticos, sin embargo, quedará vinculada al tratamiento que el Congreso le dé al artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2027.