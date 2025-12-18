AUH y SUAF de ANSES: ¿cómo serán los aumentos en el 2026?

La AUH y las asignaciones familiares seguirán ajustándose por la movilidad de Anses en 2026, tras el rechazo en Diputados a un cambio en el sistema. En enero habrá un aumento del 2,47%, con nuevos montos y topes de ingresos para el SUAF.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del sistema SUAF mantendrán su esquema de actualización automática durante 2026. Así lo definió la Cámara de Diputados al dar media sanción al Proyecto de Ley del Presupuesto 2026, luego de rechazar el Capítulo XI, que proponía excluir a estas prestaciones del sistema de movilidad de Anses.

La iniciativa descartada buscaba que la AUH y el SUAF dejaran de ajustarse por ley y quedaran sujetas a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Al no prosperar ese cambio, continúa vigente la movilidad de Anses, que se basa en la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. De esta manera, las asignaciones seguirán acompañando la inflación, llevando tranquilidad a millones de beneficiarios.

En este marco, Anses confirmó que en enero de 2026 se aplicará un aumento del 2,47%, correspondiente a la inflación registrada en noviembre de 2025.

Nuevos valores del SUAF desde enero de 2026

Con el incremento confirmado, las asignaciones familiares para el primer rango de ingresos del SUAF quedarán de la siguiente manera:

Asignación por hijo: de $61.252 a $62.765.

Asignación por hijo con discapacidad: de $199.434 a $204.360.

Prenatal: de $61.252 a $62.765.

Pago único por nacimiento: de $71.396 a $73.159.

Pago único por adopción: de $426.877 a $437.421.

Asignación por matrimonio: de $106.904 a $109.545.

Asignación por cónyuge para jubilados de Anses: de $14.859 a $15.226.

En cuanto a los topes de ingresos, el límite individual del SUAF será de $2.573.046, mientras que el tope del grupo familiar ascenderá a $5.146.093.

Montos de la AUH en enero de 2026

La AUH también se verá impactada por el aumento del 2,47%:

AUH por hijo menor de edad: pasa de $122.492 a $125.518 . El pago directo será de $100.414,40 , tras la retención habitual del 20% por parte de Anses.

AUH por hijo con discapacidad: sube de $398.853 a $408.705, con un pago directo de $326.964.

Además, el Ministerio de Capital Humano autorizó a Anses a pagar la AUH sin retenciones a las familias con niñas y niños de hasta 4 años inclusive. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1170/2025 y se aplicará únicamente cuando los controles de salud y el esquema de vacunación puedan certificarse de manera automática a través de un cruce de datos con el Ministerio de Salud.