AUH y SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en marzo sumando la Ayuda Escolar?

ANSES detalló los montos que percibirán en marzo de 2026 los beneficiarios de AUH y SUAF con el pago de la Ayuda Escolar Anual, que este año se eleva a $85.000 gracias a un refuerzo extraordinario dispuesto por el Gobierno.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos que cobrarán en marzo de 2026 los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Los valores incluyen el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026, que se abona a familias con hijos en edad escolar.

El monto base de la ayuda escolar es de $55.672. Sin embargo, el Gobierno dispuso un refuerzo extraordinario para elevar el total a $85.000, según lo establecido en el Decreto 115/2026.

Además, las asignaciones familiares se actualizaron este mes con un aumento del 2,88% aplicado por Anses mediante la Resolución 55/2026 de Anses, en el marco del mecanismo de movilidad mensual.

Quiénes cobran la Ayuda Escolar Anual 2026

La ayuda escolar está destinada a familias con hijos de entre 45 días y 17 años que asisten a establecimientos educativos reconocidos por la Secretaría de Educación. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio se paga sin límite de edad.

El pago se realiza de forma automática cuando la condición de alumno regular fue acreditada el año anterior. Si esto no ocurrió, el monto se abona 60 días después de presentar el Certificado de Escolaridad ante Anses.

Pueden acceder a esta asignación:

Trabajadores registrados que no superen los topes de ingresos del SUAF.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios del fondo de desempleo.

Titulares de la AUH.

Cuánto se cobra con AUH en marzo de 2026

En el caso de la AUH, el pago mensual directo es de $106.251,20 por hijo menor de edad, una vez aplicada la retención del 20%. A este monto se suma la Ayuda Escolar Anual y su refuerzo.

Además, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar, cuyo monto depende de la cantidad de hijos. Para el siguiente cálculo se considera un grupo familiar con un solo hijo.

AUH por hijo menor de edad

$106.251,20 (AUH)

$55.672 (Ayuda Escolar)

$29.328 (Refuerzo)

$52.250 (Tarjeta Alimentar)

Total: $243.501,20.

AUH por hijo con discapacidad

$345.968,80 (AUH)

$55.672 (Ayuda Escolar)

$29.328 (Refuerzo)

$52.250 (Tarjeta Alimentar)

Total: $483.218,80.

Montos del SUAF con Ayuda Escolar 2026

En el SUAF, el valor de la asignación por hijo varía según los ingresos del grupo familiar. Por eso, el total a cobrar depende del rango salarial.

Hijo menor de edad

Rango 1 (hasta $1.028.268):

$66.414 (Asignación) + $55.672 (Ayuda Escolar) + $29.328 (Refuerzo)

Total: $151.414.

Rango 2 ($1.028.268,01 a $1.508.055):

$44.799 + $55.672 + $29.328

Total: $129.799.

Rango 3 ($1.508.055,01 a $1.741.100):

$27.097 + $55.672 + $29.328

Total: $112.097.

Rango 4 ($1.741.100,01 a $5.445.190):

$13.980 + $55.672 + $29.328

Total: $98.980.

Hijo con discapacidad

Rango 1 (hasta $1.028.268):

$216.240 + $55.672 + $29.328

Total: $301.240.

Rango 2 ($1.028.268,01 a $1.508.055):

$152.975 + $55.672 + $29.328

Total: $237.975.

Rango 3 (más de $1.508.055,01):

$96.547 + $55.672 + $29.328

Total: $181.547.

Certificado de Escolaridad en Anses

Para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026 es obligatorio acreditar la condición de alumno regular. Quienes no tengan registrada esta información en la base de Anses recibirán el pago a los 60 días de presentar el Certificado de Escolaridad.

El trámite puede realizarse desde la web oficial del organismo.

En el caso de las familias que cobran la AUH, la asistencia escolar se acredita mediante el Formulario Libreta. Si no reciben el beneficio este mes, deberán presentar el certificado antes del 31 de diciembre.