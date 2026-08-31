AUH septiembre 2026: cuánto cobrarán por hijo con aumento, Tarjeta Alimentar y si recibís la Libreta

Anses aplicará un aumento del 2,11% en septiembre y las familias que presentaron la Libreta AUH podrán cobrar el 20% retenido durante 2025. Cuánto corresponde por uno, dos, tres o más hijos y quiénes pueden acceder al Complemento Leche.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que presentaron la Libreta en junio recibirán en septiembre el 20% retenido durante 2025. El pago se sumará al aumento del 2,11% de Anses, la Tarjeta Alimentar y, en algunos casos, el Complemento Leche.

AUH septiembre 2026: cuánto se cobra por hijo

La AUH tendrá en septiembre un incremento del 2,11%, por lo que el monto bruto llegará a $154.031 por hijo.

Como Anses retiene mensualmente el 20% de la asignación, el pago directo será de $123.224,80, mientras que los $30.806,20 restantes quedarán acumulados para ser cobrados luego de presentar la Libreta correspondiente.

El monto de la Libreta no es igual para todas las familias. Depende de la cantidad de meses durante los cuales se cobró la AUH y de la cantidad de hijos alcanzados por la prestación.

Las familias que cobraron durante los 12 meses comprendidos entre marzo de 2025 y febrero de 2026 y presentaron la Libreta podrán recibir los siguientes montos:

Hijos AUH Tarjeta Alimentar Libreta Total 1 $123.224,80 $72.250 $274.451,20 $469.926 2 $246.449,60 $113.299 $548.902,40 $908.651 3 $369.674,40 $149.425 $823.353,60 $1.342.453 4 $492.899,20 $149.425 $1.097.804,80 $1.740.129

Tarjeta Alimentar: cuánto se paga en septiembre

La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en septiembre y mantendrá los valores vigentes según la cantidad de hijos:

$72.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $113.299 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $149.425 para familias con tres o más hijos.

Este monto se acredita junto con la prestación correspondiente, de acuerdo con el calendario de pagos de Anses.

AUH en la Zona 1: los montos son más altos

Las familias que viven en las regiones alcanzadas por el adicional de Zona 1 reciben un monto superior de AUH.

En septiembre, la asignación bruta será de $200.241 por hijo y, luego de la retención del 20%, el pago mensual directo quedará en $160.192,80.

Para quienes cobraron los 12 meses y presentaron la Libreta, los totales pueden alcanzar:

1 hijo: $589.230,60.

$589.230,60. 2 hijos: $1.147.260,20.

$1.147.260,20. 3 hijos: $1.700.366,80.

$1.700.366,80. 4 hijos: $2.217.347,40.

$2.217.347,40. 5 hijos: $2.734.328.

$2.734.328. 6 hijos: $3.251.308,60.

La Zona 1 comprende La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en septiembre

La AUH por hijo con discapacidad también tendrá un aumento del 2,11% en septiembre.

Para el monto general, la asignación llegará a $501.537, de los cuales $401.229,60 corresponden al pago directo luego de descontar el 20%.

En el caso de la Zona 1, el monto bruto será de $651.998, mientras que el pago directo alcanzará los $521.598,40.

Sumando la Tarjeta Alimentar y el complemento correspondiente de la Libreta, los montos informados son:

Monto general: $1.367.137,80.

$1.367.137,80. Zona 1: $1.755.605,20.

Complemento Leche: quiénes pueden cobrarlo

Además de la AUH, algunas familias pueden recibir el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

En septiembre de 2026, este beneficio será de $58.098 y está destinado a hogares que cobran AUH y tienen niños de hasta 3 años.

El pago se realiza de manera automática, a partir del intercambio de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano, por lo que no es necesario realizar un trámite específico para solicitarlo si se cumplen las condiciones.

¿Qué es la Libreta AUH y cuándo se cobra?

La Libreta AUH permite acreditar que los niños y adolescentes cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar correspondiente.

La presentación se realiza una vez por año y puede efectuarse hasta el 31 de diciembre.

Una vez presentada, Anses liquida el 20% que fue retenido mensualmente durante el año anterior. Por ese motivo, el monto que recibe cada familia puede variar considerablemente.

En el caso de quienes presentaron la Libreta en junio de 2026, el pago del complemento correspondiente puede comenzar a reflejarse aproximadamente 60 días después, es decir, durante septiembre, según la liquidación efectuada por Anses.

De esta manera, septiembre será un mes de especial importancia para las familias que cobran AUH, ya que al aumento de la asignación se sumará, para quienes cumplieron con la presentación de la Libreta, el pago acumulado del 20% retenido.