AUH: quiénes van a cobrar el extra de $55.841 en julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de las prestaciones incluidas en el Plan de los Mil Días para julio de 2026. Como consecuencia del incremento del 2,15% por movilidad, los beneficios destinados a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo aumentaron este mes.

La suba fue oficializada mediante el Anexo V de la Resolución 187/2026 de Anses e impacta en el Complemento Leche, la Asignación por Nacimiento, la Asignación por Adopción y la Asignación por Cuidado de Salud Integral.

AUH: quiénes cobran el Complemento Leche de $55.841

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días está dirigido a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

Con el aumento de julio de 2026, el monto mensual pasó a ser de $55.841.

Este beneficio se acredita de manera automática gracias al intercambio de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano, por lo que no es necesario realizar ningún trámite para acceder. Sin embargo, el alta puede demorar hasta 90 días desde que comienza el cobro de la AUH o la Asignación por Embarazo.

El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar

Quienes perciben el Complemento Leche también pueden cobrar la Tarjeta Alimentar, cuyos montos se mantienen sin cambios:

$72.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $113.299 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $149.425 para familias con tres o más hijos.

Asignación por Nacimiento: cuánto se cobra en julio

El Plan de los Mil Días también garantiza el acceso a la Asignación por Nacimiento para titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo.

Desde julio de 2026, el pago único asciende a $86.295.

Anses recordó que el monto que corresponde cobrar es el vigente en el mes en que ocurrió el nacimiento, sin importar cuándo se realice el trámite. La solicitud puede presentarse entre los dos meses y los dos años posteriores al nacimiento y es requisito haber cobrado la AUH o la Asignación por Embarazo durante ese mes.

Pago único por adopción

Las familias sin empleo formal también pueden acceder a la Asignación por Adopción contemplada en el Plan de los Mil Días.

En julio de 2026, el beneficio aumentó a $515.930.

El trámite puede realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores a la sentencia firme de adopción. Para cobrarlo, es obligatorio haber percibido la AUH o la Asignación por Embarazo durante el mes en que se dictó la resolución judicial.

Asignación por Cuidado de Salud Integral

Otro de los beneficios del Plan de los Mil Días es la Asignación por Cuidado de Salud Integral, destinada a familias de la AUH con niños de hasta 3 años.

Con la actualización de julio, los montos quedaron establecidos en:

Menor de edad: $148.049 (o $192.464 para la Zona 1).

(o para la Zona 1). Hijo con discapacidad: $482.062 (o $626.681 para la Zona 1).

No obstante, Anses aclaró que este incremento no implica un pago durante julio, ya que la prestación se liquida una vez al año, a año vencido. El último pago se realizó el mes pasado para las familias que percibieron la AUH durante 2025 por niños de hasta 3 años.

Para acceder a este beneficio es obligatorio que el niño esté inscripto en el Programa Sumar del Ministerio de Salud.