AUH: ¿quiénes van a cobrar $282000 en enero del 2026?

La Anses actualizó los montos de la AUH en enero de 2026 y las familias beneficiarias perciben nuevos valores según la cantidad de hijos, con sumas que se incrementan al agregar la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en enero de 2026 y, con el nuevo esquema de valores, las familias beneficiarias verán reflejados aumentos tanto en la asignación mensual como en los complementos asociados.

El ingreso total varía según la cantidad de hijos y la edad de los menores, ya que se suman la Tarjeta Alimentar y, en los casos correspondientes, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

AUH: Cuánto se cobra en enero de 2026

Desde este mes, la AUH es de $125.518 por hijo. Sin embargo, ANSES aplica una retención del 20%, por lo que el monto que se paga de forma directa es de $100.414,40 por cada menor. El 20% retenido se liquida luego de la presentación de la Libreta AUH.

Aunque el Ministerio de Capital Humano anunció la posibilidad de eliminar esa retención, la medida aún no tiene fecha de implementación, por lo que los cálculos actuales consideran el cobro del 80%.

AUH por un hijo

Una familia con un solo hijo percibe:

AUH: $100.414,40

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $152.664,40

En caso de que el hijo sea menor de 3 años, se suma el Complemento Leche de $47.341, elevando el ingreso mensual a $200.005,40.

AUH por dos hijos

Para una familia con dos hijos, el ingreso se compone de:

AUH (2 hijos): $200.828,80

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $282.764,80

Si uno de los hijos es menor de 3 años, se agrega el Complemento Leche por $47.341, alcanzando un total de $330.105,80.

AUH por tres hijos

En el caso de tres hijos, los montos son:

AUH (3 hijos): $301.243,20

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $409.305,20

Si alguno de los menores tiene hasta 3 años, corresponde sumar el Complemento Leche de $47.341, con lo cual el ingreso mensual asciende a $456.646,20.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática mediante el cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano, sin necesidad de realizar trámites. Los valores vigentes son de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más.

En tanto, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días está destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y en enero de 2026 se actualizó a $47.341 mensuales, conforme a la movilidad vigente.