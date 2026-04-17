AUH: ¿quiénes van a cobrar $136 mil que corresponde al 100% de la asignación en abril?

AUH: ¿quiénes van a cobrar $136 mil que corresponde al 100% de la asignación en abril?

Mendoza

Anses implementó un nuevo esquema que elimina la retención del 20% para niños de hasta 5 años cuando puede verificar automáticamente los controles de salud, simplificando el cobro mensual de la AUH para miles de familias.

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Redacción ElNueve.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a aplicar un nuevo esquema de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que permite cobrar el 100% del beneficio en determinados casos. La medida apunta a simplificar el acceso al dinero y evitar trámites presenciales cuando la información sanitaria ya está registrada.

Hasta el mes pasado, el organismo liquidaba el 80% de la AUH de forma mensual y retenía el 20% restante, que se acumulaba hasta la presentación de la Libreta con los controles de salud y educación. Ahora, con este cambio, ese porcentaje retenido deja de aplicarse para algunos beneficiarios.

La modificación se implementa a partir de la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano y la Resolución 56/2026 de Anses. En ese marco, el organismo paga la asignación sin descuentos a familias con niños pequeños cuyos controles sanitarios pueden ser verificados automáticamente.

AUH: ¿quiénes pueden cobrar el 100%?

El pago completo del beneficio alcanza a niños de hasta 5 años, siempre que el sistema pueda validar sus controles de salud sin necesidad de presentar documentación adicional.

Para acceder a este esquema, se deben cumplir ciertos requisitos:

  • Tener hijos de hasta 4 años inclusive.
  • Estar inscripto en el sistema sanitario, con alta en el Plan Sumar.
  • Tener registrados los controles médicos y el calendario de vacunación.

Cuando estos datos figuran correctamente en las bases del Ministerio de Salud, Anses liquida automáticamente el 100% de la AUH, sin retenciones.

Cuándo se mantiene el esquema tradicional

En los casos en los que el organismo no pueda verificar la información sanitaria de manera automática, se mantiene el sistema anterior:

  • Se paga el 80% de la asignación cada mes.
  • El 20% restante queda retenido.
  • Ese monto acumulado se cobra al presentar la Libreta.

La Libreta puede presentarse tanto en oficinas de Anses, sin turno previo, como a través de su página web. Una vez realizado el trámite, el dinero retenido se acredita dentro de los 60 días.

AUH: ¿cuándo vas a cobrar en abril 2026?

Desde el organismo informaron que los pagos comenzarán a mediados de mes y se organizarán de la siguiente manera:

  • Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0
  • Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1
  • Martes 14 de abril: DNI terminados en 2
  • Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3
  • Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4
  • Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5
  • Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6
  • Martes 21 de abril: DNI terminados en 7
  • Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8
  • Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9

AUH: ¿cuánto se cobra en abril?

En abril de 2026, la AUH tendrá un aumento del 2,9%, llevando el monto total a $136.666. Sin embargo, se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que:

  • Monto total: $136.666
  • Pago directo (80%): $109.332,80
  • Retención (20%): $27.333,20

En el caso de hijos con discapacidad:

  • Monto total: $445.003
  • Pago directo: $356.002,40

Cabe destacar que algunos beneficiarios podrán cobrar el 100% del haber cuando los controles de salud de niños de hasta 4 años estén verificados automáticamente, según la normativa vigente.

A los valores de la AUH se agregan otras asistencias que incrementan el ingreso total:

  • Tarjeta Alimentar:
    • $52.250 por un hijo
    • $81.936 por dos hijos
    • $108.062 por tres o más
  • Complemento Leche (Plan de los Mil Días):
    • $51.547 para familias con niños de hasta 3 años

Con esta combinación, una familia puede alcanzar $161.582,80 sumando AUH y Tarjeta Alimentar. Si además percibe el Complemento Leche, el ingreso total puede llegar a $213.129,80 con el 80% del beneficio, o hasta $240.463 cuando se cobra el 100%.

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