Alerta naranja por Zonda: la DGE extendió la suspensión de clases en Mendoza para este jueves

Por el alerta naranja por viento Zonda y las recomendaciones de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas suspendió las clases presenciales durante los turnos vespertino y nocturno en todas las escuelas de Mendoza.

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió extender la suspensión preventiva de las clases presenciales durante los turnos vespertino y nocturno en todos los establecimientos educativos de Mendoza este jueves 24 de septiembre. La medida fue adoptada debido al alerta naranja por viento Zonda vigente en la provincia y en función de las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil.

De esta manera, los estudiantes que concurren a escuelas mendocinas durante la tarde y la noche no deberán asistir presencialmente a los establecimientos durante el resto de la jornada.

Desde la DGE informaron que, pese a la suspensión de la presencialidad, las actividades educativas continuarán bajo modalidad virtual.

“Las instituciones pasan a desarrollar las actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, de acuerdo con los protocolos oportunamente comunicados”, señalaron desde el organismo educativo.

Por lo tanto, docentes y estudiantes deberán continuar con las actividades previstas mediante Aulas EduTec, de acuerdo con la organización establecida para este tipo de situaciones meteorológicas.

La medida alcanza a todos los establecimientos educativos de Mendoza durante los turnos vespertino y nocturno.

La decisión está relacionada con las condiciones meteorológicas previstas para la provincia y el alerta naranja por viento Zonda emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno puede generar ráfagas intensas y afectar las condiciones de circulación y seguridad, especialmente en determinados sectores de la provincia. Ante este escenario, la DGE tomó la decisión de priorizar la suspensión preventiva de la presencialidad y mantener las actividades mediante la modalidad virtual.

La DGE monitorea el pronóstico para este viernes

La suspensión de las clases presenciales corresponde al resto de la jornada, aunque las autoridades ya anticiparon que continuarán evaluando la situación meteorológica. “DGE continuará monitoreando las condiciones meteorológicas para la jornada de mañana”, informaron desde el organismo.

Por este motivo, la continuidad o modificación de las medidas para el próximo día dependerá de la evolución del viento Zonda, los informes del Servicio Meteorológico Nacional y las recomendaciones de Defensa Civil.