AUH: ¿quiénes cobrarán $355000 en julio?

Con el aumento del 2,15% dispuesto por Anses, la AUH llegará a $148.049 por hijo en julio. Además, las familias podrán sumar la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, elevando significativamente el ingreso mensual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un incremento del 2,15% a la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de julio de 2026. La actualización se realizará en el marco de la movilidad previsional vigente, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Aunque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo fue del 2,1%, el organismo utiliza el indicador con dos decimales para calcular los aumentos. Por ese motivo, el ajuste efectivo para las prestaciones será del 2,15%.

Con esta actualización, el valor general de la AUH pasará a ser de $148.049 por hijo. Sin embargo, Anses continuará reteniendo el 20% del beneficio hasta que los titulares presenten la Libreta AUH, documento que acredita los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores.

De esta manera, el monto que recibirán mensualmente las familias será de $118.439,20 por hijo, mientras que los $29.609,80 restantes quedarán retenidos para su posterior liquidación.

Cuánto se cobrará según la cantidad de hijos

Además de la AUH, muchas familias perciben la Tarjeta Alimentar, una asistencia otorgada de manera automática por el Ministerio de Capital Humano mediante el cruce de datos con Anses.

Por ello, el ingreso total varía de acuerdo con la cantidad de hijos que integran el grupo familiar:

1 hijo: $118.439,20 de AUH ($190.689,20 con Tarjeta Alimentar).

$118.439,20 de AUH ($190.689,20 con Tarjeta Alimentar). 2 hijos: $236.878,40 ($350.177,40 con Tarjeta Alimentar).

$236.878,40 ($350.177,40 con Tarjeta Alimentar). 3 hijos: $355.317,60 ($504.742,60 con Tarjeta Alimentar).

$355.317,60 ($504.742,60 con Tarjeta Alimentar). 4 hijos: $473.756,80 ($623.181,80 con Tarjeta Alimentar).

$473.756,80 ($623.181,80 con Tarjeta Alimentar). 5 hijos: $592.196,00 ($741.621,00 con Tarjeta Alimentar).

$592.196,00 ($741.621,00 con Tarjeta Alimentar). 6 hijos: $710.635,20 ($860.060,20 con Tarjeta Alimentar).

También aumenta el Complemento Leche

Las familias que cobran la AUH y tienen hijos de hasta 3 años de edad reciben además el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una prestación destinada a garantizar el acceso a una alimentación adecuada durante los primeros años de vida.

A diferencia de la Tarjeta Alimentar, este beneficio se actualiza junto con las asignaciones familiares de Anses. Por ello, en julio de 2026 su monto aumentará de $54.665 a $55.841.

El otorgamiento del Complemento Leche es automático y no requiere ningún trámite adicional, ya que se liquida mediante el intercambio de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.