AUH: ¿quiénes cobrarán $269000 en noviembre?

La Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 2,1% en noviembre, según la movilidad mensual de Anses. Con este ajuste, el monto por cada menor de edad será de $119.714. Según la cantidad de hijos y la edad, las familias podrán superar los $380.000 en total.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo aumento del 2,1% en noviembre de 2025, según la movilidad mensual que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La suba se confirmó luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que mide la inflación oficial informada por el Indec.

Este incremento forma parte del esquema de actualización automática dispuesto por el Decreto 274/2024, que ajusta las prestaciones sociales mes a mes en función de la inflación.

AUH: ¿cuánto se cobra en noviembre con el aumento?

Desde el 1° de noviembre de 2025, el monto general de la AUH será de $119.714 por cada menor de edad. Sin embargo, la ANSES aplica una retención del 20 % hasta que el titular presente la Libreta de la AUH, donde se certifican los controles de salud, vacunación y escolaridad.

De esta forma, el pago mensual directo será de $95.771,20, mientras que el importe retenido será de $23.942,80 por hijo.

En el caso de los niños con discapacidad, el monto total de la prestación será de $389.809, con un pago directo de $311.847,20 y una retención de $77.961,80, que se libera una vez presentada la libreta anual.

Monto con zona desfavorable

Los titulares que viven en la Zona 1 (zona austral) perciben un monto más alto debido al plus por región desfavorable que paga la Anses. Esta zona incluye a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

AUH Zona 1: $155.629 Pago directo: $124.503,20 Retención: $31.125,80

AUH con discapacidad Zona 1: $506.752 Pago directo: $405.401,60 Retención: $101.350,40



Complemento Leche del Plan 1000 Días

El Complemento Leche 1000 Días, destinado a garantizar la nutrición desde el embarazo hasta los tres años, también se ajusta por inflación. En noviembre, el nuevo valor será de $45.151.

Este beneficio se deposita de forma automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo, y no requiere trámite adicional.

AUH: ¿cuánto cobrás de la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores desde mayo de 2024, ya que no ha tenido nuevas actualizaciones. Los montos son los siguientes:

$33.000 por un hijo

$51.750 por dos hijos

$68.250 por tres o más hijos

Este subsidio alimentario se paga automáticamente a los titulares de la AUH, tras la ampliación del rango etario dispuesta por el Ministerio de Capital Humano.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar en total según la cantidad de hijos?

Esto vas a cobrar de la Asignación Universal por Hijo:

Situación familiar Detalle de beneficios Total estimado 1 hijo mayor de 3 años (sin Complemento Leche) AUH $95.771 + Tarjeta Alimentar $33.000 $128.771 1 hijo menor de 3 años (con Complemento Leche) AUH $95.771 + Complemento Leche $45.151 + Tarjeta Alimentar $33.000 $173.922 2 hijos AUH 2×$95.771 = $191.542 + Tarjeta Alimentar $51.750 $243.292 3 hijos AUH 3×$95.771 = $287.313 + Tarjeta Alimentar $68.250 $355.563

Qué hay que tener en cuenta

Los montos pueden variar según la zona geográfica, el tipo de cuenta y la presentación de la libreta de cada menor. Además, el Complemento Leche solo se paga por hijos de hasta tres años o mujeres embarazadas que cumplan con los requisitos del Plan 1000 Días.

Hasta el momento, no se anunció ningún bono adicional para noviembre, aunque Anses podría disponer de nuevos refuerzos antes de fin de año.