AUH: quiénes cobrarán $144.932 por hijo en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementó este año un cambio importante en la liquidación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para familias con niños de hasta 5 años. A partir de un cruce automático de datos con el Ministerio de Salud, algunos beneficiarios comenzaron a percibir el 100% de la prestación sin retenciones mensuales.

La modificación quedó establecida en la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano y la Resolución 56/2026 de Anses. Según estas normativas, el organismo previsional paga el total de la AUH cuando puede comprobar de manera automática que se cumplen las condicionalidades sanitarias exigidas.

Quiénes pueden cobrar el 100% de la AUH

Para acceder al pago completo de la Asignación Universal por Hijo, las familias deben cumplir una serie de requisitos vinculados al control sanitario de los menores:

Tener hijos de hasta 4 años inclusive.

Que el niño esté registrado en el sistema sanitario, mediante el alta en el Plan Sumar del Ministerio de Salud.

Que las visitas médicas y el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación figuren correctamente cargados en el sistema público de salud.

Desde Anses aclararon que, aunque algunas familias ya cobren la AUH sin retención, igualmente deberán presentar el Formulario Libreta este año. Este trámite es indispensable para poder cobrar el 20% acumulado mes a mes durante 2025.

Cuándo Anses sigue reteniendo el 20%

En los casos en que Anses y el Ministerio de Salud no logren validar automáticamente la información sanitaria, continúa vigente el sistema tradicional de pago. Esto significa que el organismo retiene el 20% mensual de la prestación hasta el año siguiente.

La retención se mantiene en las siguientes situaciones:

Cuando los controles médicos no aparecen registrados en el sistema sanitario público.

Si el menor no figura dado de alta en el Programa Sumar.

Cuando no puede verificarse el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.

En niños de 5 años o más, ya que a partir de esa edad también debe acreditarse la escolaridad.

En estos casos, las familias deberán presentar el Formulario Libreta de la AUH el próximo año. Una vez realizado el trámite, Anses liquidará el dinero retenido dentro de los 60 días posteriores a la gestión.