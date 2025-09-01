AUH: la verdad detrás del supuesto bono de $500000 en septiembre

En Redes Sociales y portales se está hablando de un supuesto pago extra de medio millón de pesos. En realidad se trata de un cálculo de prestaciones que puede llegar a cobrar una familia si cumple ciertos requisitos.

En los últimos días, circuló en diversos medios y redes sociales la versión de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagaría un bono extraordinario de $500.000 en septiembre de 2025 a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, esta información es incorrecta: no existe ningún anuncio oficial que confirme un refuerzo de ese monto y se trata de un cálculo de varias prestaciones que solo le corresponde a algunos beneficiarios.

¿De dónde surge la confusión?

La cifra se originó por la suma de cuatro beneficios distintos que, en algunos casos excepcionales, pueden acercarse a los $500.000. No obstante, se trata de prestaciones que muy pocas familias perciben en simultáneo, ya que cada una responde a condiciones específicas y grupos poblacionales distintos.

Prestaciones vigentes en septiembre

Durante este mes, Anses aplicará un aumento del 1,9 % a las asignaciones familiares, en cumplimiento del Decreto 274/2024 sobre movilidad. Los montos actualizados son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad : $374.744. Con la retención del 20 % que aplica Anses, el pago directo será de $299.795,20.

: $374.744. Con la retención del 20 % que aplica Anses, el pago directo será de $299.795,20. Tarjeta Alimentar : $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más. El monto varía según la cantidad de hijos cubiertos por la AUH.

: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más. El monto varía según la cantidad de hijos cubiertos por la AUH. Complemento Leche del Plan de los Mil Días : $42.711 para familias con hijos de hasta tres años que reciben AUH.

: $42.711 para familias con hijos de hasta tres años que reciben AUH. Volver al Trabajo: $78.000 para beneficiarios del ex Plan Potenciar Trabajo. Este monto permanece congelado desde la creación del programa.

También se mantiene vigente el descuento en transporte para titulares de AUH, aunque no forma parte del cálculo que generó la confusión.

No es un bono extraordinario

Es fundamental aclarar que Anses no implementará un bono especial de $500.000 en septiembre. Cada uno de los beneficios mencionados corresponde a programas sociales distintos, con requisitos específicos y cobertura limitada. Por lo tanto, sólo un número reducido de familias podría reunir las condiciones para percibir los cuatro beneficios simultáneamente.

Ante la circulación de información errónea, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de Anses para verificar montos, fechas de pago y requisitos vigentes.