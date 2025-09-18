AUH: hasta cuando podés presentar la libreta 2025 para cobrar lo retenido por ANSES

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social recordaron que presentar el certificado es un requisito obligatorio y que además se puede hacer el trámite online sin la necesidad de ir hasta una oficina.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó oficialmente la página web para presentar la Libreta AUH 2025. Se trata de un trámite clave para cobrar el 20% que el organismo retiene mes a mes. Se presenta una vez al año y hay tiempo de llenar los formularios, sea presencial o virtual, hasta el 31 de diciembre.

La Libreta de la AUH es un formulario obligatorio que deben presentar todos los años los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, siempre que hayan cobrado durante el año anterior. Allí se informan los controles de salud, vacunación y la situación escolar del menor. La presentación habilita el cobro del 20% retenido cada mes.

MI ANSES: ¿Cómo saber si tengo que presentar la Libreta AUH?

Los titulares de la AUH pueden verificar el estado de su Libreta ingresando a la plataforma oficial de MI ANSES. Para ello, deben:

Ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección «Hijos» y luego a «Libreta AUH» .

y luego a . Consultar el estado de cada parte del formulario: salud, vacunación y escolaridad.

El sistema utiliza un código de colores para facilitar la lectura:

Verde: secciones ya presentadas.

secciones ya presentadas. Naranja: secciones pendientes.

¿Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH 2025?

ANSES confirmó que, para evitar la pérdida del beneficio, la libreta de la AUH debe presentarse hasta del 31 de diciembre de 2025.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH 2025 en Mi ANSES

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde www.anses.gob.ar. Ir a la opción “Libreta AUH” o al apartado “Hijos”. En pantalla se verán en color naranja las secciones que deben completarse. Seleccionar “Generar Libreta AUH”, completar los datos solicitados, descargar e imprimir el formulario. Llevar el formulario a la escuela y centro de salud correspondiente para que lo firmen. Una vez completo, tomar una foto del formulario firmado. Ingresar nuevamente a Mi ANSES y seleccionar “Subir Libreta AUH” para cargar el archivo.

Es importante aclarar que el formulario generado desde la web es el único válido para realizar el trámite en forma digital y que, una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias, debe cargarse en mi ANSES.

Libreta AUH 2025: ¿cuánto voy a cobrar?

El monto del complemento varía según la zona de residencia y si el hijo posee discapacidad. Para quienes cobraron la AUH durante los 12 meses del período febrero 2024 – marzo 2025, los valores son:

Tipo de Beneficiario Monto General Monto Zona 1 Menor de edad $188.069,40 $244.491,60 Hijo con discapacidad $612.401,00 $796.122,60

¿Cuándo se paga el 20% retenido de AUH?

El pago del retroactivo se realiza 60 días hábiles después de presentar la libreta. Esto significa que: