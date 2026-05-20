Volcó ebrio en Ruta 7 y descubrieron que contrabandeaba figuritas del Mundial

El accidente en Punta de Vacas dejó al descubierto un cargamento millonario de álbumes y figuritas del Mundial 2026 que había ingresado desde Chile. El conductor quedó detenido y el caso pasó a la Justicia Federal.

Un insólito episodio se registró en la Ruta Nacional 7, a la altura de Punta de Vacas, cuando un conductor en estado de ebriedad protagonizó un vuelco y dejó al descubierto un cargamento de figuritas y álbumes del Mundial 2026 valuado en más de 17 millones de pesos.

El hombre circulaba con las luces apagadas y evadió un control de la Gendarmería Nacional. Minutos después perdió el dominio del vehículo y volcó, quedando atrapado en el interior. Al asistirlo, los efectivos constataron que estaba alcoholizado y que transportaba mercadería de contrabando.

Dentro del auto se hallaron cajas con figuritas y álbumes del Mundial, que habían ingresado desde Chile sin declarar. El valor total del cargamento fue estimado en 17.666.843 pesos, lo que refleja la magnitud del negocio ilegal vinculado a la fiebre mundialista.

La Fiscalía Federal de Mendoza intervino de inmediato y ordenó la incautación del vehículo y de la mercadería, que quedó bajo custodia de la Dirección General de Aduanas (DGA). Además, se dispuso una alerta migratoria y la verificación del domicilio del detenido.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 23, donde quedó a disposición de la Justicia. Se investiga si el cargamento estaba destinado a la reventa en el mercado negro mendocino, donde la demanda por las figuritas del Mundial es creciente.

Este caso se suma a otros operativos recientes contra el contrabando en Mendoza, especialmente en los pasos fronterizos con Chile, donde se han detectado cargamentos millonarios de mercadería ilegal. La Ruta 7 es uno de los corredores más utilizados para este tipo de maniobras.