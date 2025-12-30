AUH Familiar: ¿de qué se trata el proyecto que evalúa implementar el Gobierno?

Un proyecto del Gobierno propone unificar la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Plan de los Mil Días en una sola prestación administrada por Anses, con el objetivo de simplificar el sistema de asistencia social y mejorar el control de los beneficios.

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de reforma del sistema de asistencia social que apunta a simplificar y reorganizar los beneficios vigentes. En ese marco, el Ministerio de Capital Humano analiza la creación de una AUH Familiar, una prestación que integraría en un solo pago la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Plan de los Mil Días, todos administrados por Anses.

La AUH fue creada en 2009 mediante el Decreto 1602 como una asignación mensual destinada a hijos de trabajadores informales, desocupados o con ingresos por debajo del salario mínimo. Con el paso de los años, el esquema original se fue ampliando con subsidios alimentarios y complementos específicos para reforzar la asistencia a los sectores más vulnerables.

Nueva AUH Familiar en análisis

El proyecto oficial busca centralizar esos beneficios en una prestación única, con el objetivo de mejorar el control de los recursos públicos y evitar superposiciones en los pagos que hoy se realizan por separado. Según trascendió, la AUH Familiar permitiría mantener los beneficios actuales, pero bajo una estructura unificada.

Para su implementación serían necesarios cambios legislativos, por lo que todavía no hay una fecha confirmada. No obstante, desde el Gobierno estiman que el nuevo esquema podría comenzar a aplicarse a mediados de 2026.

Actualmente, Anses no establece un límite en la cantidad de hijos cubiertos por la AUH. En cambio, la Tarjeta Alimentar contempla una cobertura máxima de hasta tres menores o hijos con discapacidad, mientras que el Plan de los Mil Días otorga un complemento adicional para niñas y niños de hasta 3 años. Uno de los puntos que aún no está definido es si la AUH Familiar tendrá un monto único para todos los hogares o si variará según la cantidad de integrantes del grupo familiar.

El debate en torno a esta iniciativa vuelve a poner sobre la mesa discusiones previas, como la del Salario Básico Universal, que cobró fuerza tras la finalización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.

Sistema Integrado de Información Social

La puesta en marcha de la AUH Familiar está estrechamente vinculada al desarrollo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS). Esta nueva base de datos permitirá cruzar información de distintos organismos del Estado, como Anses, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Ministerio de Salud, la Secretaría de Energía y otros.

A través del SIIS, el Ministerio de Capital Humano podrá conocer con mayor precisión cuántos beneficios sociales recibe cada hogar, fortaleciendo los mecanismos de control y seguimiento de la asistencia social. El sistema contará con dos registros centrales: el Registro Único de Beneficiarios (RUB) y el Registro Social de Hogares (RSH), herramientas clave para identificar necesidades sociales con mayor exactitud y mejorar la asignación de los recursos estatales.