AUH: extendieron hasta marzo el plazo para presentar la Libreta 2025, cómo hacer el trámite y cuánto vas a cobrar

La Anses prorrogó la fecha límite para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo correspondiente al ciclo lectivo 2025. El trámite es obligatorio para cobrar el 20% retenido y puede hacerse de manera online o presencial.

Por medio de la Resolución 382/2025, fechada el 24 de diciembre de 2025, el Gobierno nacional dispuso extender hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para presentar la Libreta AUH 2025. Esta prórroga permite a los beneficiarios acceder al pago del 20% retenido durante el año 2024, que se liquida una vez cumplidos los requisitos de salud, vacunación y educación de los hijos.

La presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo es un requisito fundamental que exige la Anses para garantizar el cobro total del beneficio. El organismo recordó que el trámite se puede realizar de forma simple y gratuita a través de Internet, aunque también sigue habilitada la modalidad presencial.

Cómo hacer el trámite de la Libreta AUH por Internet

Quienes elijan realizar la gestión de manera digital deben ingresar a la plataforma Mi Anses y seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Consultar los datos en la sección “Hijos” > “Libreta AUH” para verificar la información cargada. Generar el formulario si falta completar datos de salud, vacunación o educación. El formulario puede descargarse o enviarse por correo electrónico. Imprimir y completar el formulario en una hoja A4, con firma y sello de la escuela o centro de salud correspondiente. Tomar una fotografía clara del formulario completo, donde se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB. Subir el formulario ingresando nuevamente a Mi Anses, en “Hijos” > “Libreta AUH” > “Subir Libreta AUH”.

El trámite se considera finalizado cuando el titular recibe el correo electrónico de confirmación por parte de Anses. Desde el organismo aclararon que solo se acepta el formulario generado desde la web, no el que se entrega impreso en las oficinas.

Presentación presencial de la Libreta AUH

Además del canal digital, la Libreta AUH 2025 también puede presentarse de manera presencial, sin turno previo, en las oficinas de Anses. El trámite igualmente está disponible durante los operativos territoriales que el organismo realiza en distintos puntos del país.

Cuánto se cobra por presentar la Libreta AUH

Una vez aprobada la carga de la Libreta, Anses deposita el 20% retenido entre febrero de 2024 y marzo de 2025. El pago se acredita en la cuenta del beneficiario dentro de los 60 días posteriores a la presentación.

Los montos completos para quienes cobraron la AUH durante todo el período son:

$188.069,40 por cada menor

$612.401,00 por hijo con discapacidad

En la zona austral, los valores ascienden a:

$244.491,60 por menor

$796.122,60 por hijo con discapacidad

En los casos en que el beneficio no se haya cobrado todos los meses, el importe se liquida de forma proporcional. La presentación de la Libreta permite así acceder a los montos retenidos y cumplir con las obligaciones establecidas por la Anses.