AUH en junio de 2026: cuánto vas a cobrar si tenés dos hijos

La Anses actualizó los montos de la AUH con un aumento del 2,58% en junio de 2026. Algunas familias con hijos de hasta 5 años podrán cobrar el 100% del beneficio, además de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, según la edad del menor.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa pagando el 100% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a determinadas familias durante junio de 2026. Gracias a este beneficio, algunos hogares con niños de hasta 5 años pueden acceder a montos superiores, ya que no se aplica la retención mensual del 20%.

Además, este mes las prestaciones tuvieron un aumento del 2,58%, oficializado mediante la Resolución 146/2026, lo que impactó directamente en los haberes de la AUH y los beneficios complementarios.

El pago total sin descuentos está destinado a familias cuyos hijos cumplen con los controles médicos y el calendario obligatorio de vacunación, algo que el Ministerio de Salud puede verificar automáticamente.

¿Quiénes cobran el 100% de la AUH?

La Anses paga la AUH sin retenciones cuando el sistema logra confirmar de forma automática el cumplimiento de los controles sanitarios y el esquema de vacunación de los menores.

Este beneficio alcanza a familias con hijos de hasta 5 años, según lo establecido por la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano.

AUH para niños de hasta 2 años: cuánto se cobra en junio

Las familias con hijos de hasta 2 años inclusive reciben tres beneficios en conjunto:

AUH

Tarjeta Alimentar

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Pago al 100%

Menor de edad

AUH: $144.932

Complemento Leche: $54.665

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total: $271.847

Hijo con discapacidad

AUH: $471.915

Complemento Leche: $54.665

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total: $598.830

Pago al 80%

En los casos donde Anses aplica la retención del 20%, los montos de bolsillo son menores.

Menor de edad

AUH: $115.945,60

Complemento Leche: $54.665

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total: $242.860,60

Hijo con discapacidad

AUH: $377.532

Complemento Leche: $54.665

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total: $504.447

AUH para niños de 3 y 4 años: cuánto se cobra

Cuando los chicos cumplen 3 años, las familias dejan de recibir el Complemento Leche. Sin embargo, siguen percibiendo la Tarjeta Alimentar junto con la AUH.

Pago al 100%

Menor de edad

AUH: $144.932

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total: $217.182

Hijo con discapacidad

AUH: $471.915

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total: $544.165

Pago al 80%

Menor de edad

AUH: $115.945,60

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total: $188.195,60

Hijo con discapacidad

AUH: $377.532

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total: $449.782

¿Qué pasa con el 20% retenido de la AUH?

Cuando Anses no paga el 100% de la asignación, el 20% restante queda retenido y se acumula hasta el año siguiente.

Para cobrar ese dinero, las familias deben presentar el Formulario Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.