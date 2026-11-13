AUH de ANSES: cuánto se cobra en diciembre de 2026 con el aumento del 2,17%

La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará a $163.075 en diciembre de 2026. Con la actualización de ANSES, también subirán los montos de la AUH por discapacidad y el Complemento Leche. En esta nota, cuánto se cobrará con la retención del 20%, los valores de la Zona 1 y los subsidios alimentarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,17% en diciembre de 2026 a las prestaciones previsionales y asignaciones familiares. La actualización se calcula tomando como referencia la inflación de octubre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Aunque el organismo estadístico comunicó una suba de precios del 2,2%, ANSES utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos decimales para determinar la movilidad. Por ese motivo, el incremento será del 2,17%.

De esta manera, el monto general de la Asignación Universal por Hijo pasará a $163.075 en diciembre.

Cuánto se cobra por AUH en diciembre de 2026

La mayoría de los titulares de la AUH no cobra el importe completo todos los meses. Esto se debe a que ANSES retiene el 20% de la prestación hasta que se acrediten los controles sanitarios y la regularidad escolar de los menores.

Con el aumento de diciembre, los valores serán los siguientes:

Monto general: $163.075.

$163.075. Retención del 20%: $32.615.

$32.615. Pago directo del 80%: $130.460.

Por lo tanto, los beneficiarios recibirán $130.460 por cada hijo, mientras que los $32.615 restantes quedarán sujetos a la acreditación de los requisitos correspondientes.

AUH de diciembre para la Zona 1

Las familias que residen en las localidades comprendidas en la Zona 1 reciben un importe diferencial de la Asignación Universal por Hijo.

Con la movilidad de diciembre, los valores serán:

Monto de Zona 1: $211.998.

$211.998. Retención del 20%: $42.399,60.

$42.399,60. Pago directo del 80%: $169.598,40.

La Zona 1 comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. También incluye el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

ANSES automatizó el pago del 100% de la AUH

A partir de la Resolución 290/2026, ANSES implementó un mecanismo de acreditación automática de los controles sanitarios para niños de hasta 5 años.

Mediante el intercambio de información con el Ministerio de Salud, el organismo verifica el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Cuando los controles están acreditados, liquida el 100% de la Asignación Universal por Hijo, sin necesidad de que las familias realicen el trámite tradicional para demostrar su cumplimiento.

Cuánto se cobra por AUH con discapacidad en diciembre

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también tendrá un aumento del 2,17% en diciembre de 2026.

A diferencia de la prestación general, este beneficio no tiene un límite máximo de edad. Sin embargo, es necesario contar con la autorización correspondiente de ANSES.

Los importes actualizados serán:

AUH con discapacidad general: $530.982.

$530.982. Retención del 20%: $106.196,40.

$106.196,40. Pago directo del 80%: $424.785,60.

En el caso de los beneficiarios de la Zona 1, los valores serán:

AUH con discapacidad en Zona 1: $690.277.

$690.277. Retención del 20%: $138.055,40.

$138.055,40. Pago directo del 80%: $552.221,60.

Tarjeta Alimentar: cuánto se paga en diciembre

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, un subsidio del Ministerio de Capital Humano destinado a garantizar el acceso a los alimentos.

A diferencia de la AUH, este beneficio no se actualiza por la movilidad de ANSES. Por lo tanto, en diciembre se mantendrán los siguientes importes:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Complemento Leche: el nuevo monto de diciembre

Por otro lado, las familias que cobran la AUH y tienen niños de hasta 3 años reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este subsidio alimentario sí se actualiza mediante la movilidad de ANSES. Como resultado del aumento del 2,17%, pasará de $60.203 a $61.510 en diciembre de 2026.

De esta manera, las familias podrán combinar el cobro de la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para cada prestación.