AUH de ANSES: cuál es el nuevo tope de ingresos para cobrar en noviembre de 2026

Anses elevó a $398.800 el límite de ingresos para acceder a la AUH en noviembre de 2026, en línea con el nuevo salario mínimo. Además, actualizó los montos de la asignación y mantiene el pago del 100% para niños menores de cinco años que tengan acreditados los controles de salud y vacunación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó el tope de ingresos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH). En noviembre de 2026, el límite se elevó a $398.800, en línea con el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Además, el organismo aplicó un aumento del 1,93% en los montos de la prestación.

La actualización del límite responde al incremento del salario mínimo, que constituye el parámetro de ingresos establecido por la normativa para los trabajadores informales que solicitan la AUH.

El Decreto 1602/2009, mediante el cual se creó la asignación, dispone que los ingresos de los trabajadores informales no deben superar el SMVM para acceder al beneficio. No obstante, la normativa contempla determinadas excepciones.

El nuevo piso salarial de $398.800 fue establecido por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante la Resolución 4/2026, luego de que el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil no alcanzara un acuerdo.

Nuevos montos de AUH en noviembre de 2026

Además de actualizar el límite de ingresos, Anses aplicó un incremento del 1,93% a las asignaciones familiares por movilidad.

Los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo durante noviembre son los siguientes:

AUH por menor: $159.611. Con la retención del 20%, el pago directo es de $127.688,80.

$159.611. Con la retención del 20%, el pago directo es de $127.688,80. AUH por hijo con discapacidad: $519.704. El importe que se cobra mensualmente, luego de la retención, es de $415.763,20.

En la Zona 1, los montos son superiores debido al adicional geográfico:

AUH por menor: $207.495, con un pago directo de $165.996.

$207.495, con un pago directo de $165.996. AUH por hijo con discapacidad: $675.616, con un pago directo de $540.492,80.

La Zona 1 comprende las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También incluye la Antártida, las Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Anses paga el 100% de la AUH a niños menores de cinco años

Desde noviembre, Anses implementa un mecanismo de acreditación automática de los controles sanitarios para los niños menores de cinco años.

A través del intercambio de información con el Ministerio de Salud, el organismo verifica el cumplimiento de los controles médicos y el calendario de vacunación. Cuando esos requisitos están acreditados, liquida el 100% de la AUH sin aplicar la retención del 20%.

En cambio, si Anses no dispone de la información necesaria para comprobar los controles de salud, mantiene la retención habitual.

En esos casos, las familias pueden acreditar el cumplimiento de los requisitos mediante la Libreta de AUH. El formulario se puede presentar a través de la página oficial del organismo o en cualquiera de sus oficinas, sin necesidad de solicitar un turno.