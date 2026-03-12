AUH: ¿cuánto vas a cobrar sumando la Tarjeta Alimentar y la Ayuda Escolar en marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó este mes con el pago de la Ayuda Escolar Anual a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen hijos escolarizados. El beneficio se acredita junto al aumento del 2,88% aplicado a la prestación y al pago de la Tarjeta Alimentar.

De esta manera, muchas familias perciben en marzo un ingreso mayor, ya que se suma la ayuda destinada a afrontar gastos educativos al inicio del ciclo lectivo.

Liquidación automática de la Ayuda Escolar Anual

La Ayuda Escolar Anual se paga por hijos escolarizados desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. Sin embargo, el depósito automático se realiza únicamente para estudiantes de 4 a 16 años que ya habían acreditado su condición de alumno regular durante el año anterior.

Quienes no recibieron el beneficio este mes deberán presentar el Certificado de Escolaridad ante la Anses. Una vez realizado el trámite, el organismo deposita el dinero dentro de los 60 días en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH.

En algunos casos, familias recibieron la ayuda escolar pero no por todos sus hijos. Cuando ocurre esta situación, el pago correspondiente se acredita luego de presentar la constancia de alumno regular.

Según se informó, todavía no está habilitada la carga del formulario correspondiente a este año. Cuando el sistema esté disponible, el trámite podrá hacerse a distancia desde Mi Anses o en las oficinas del organismo sin turno previo.

Cuánto cobra una familia con AUH en marzo

Con la liquidación de marzo, una familia con un hijo escolarizado que percibe la AUH cobra un total de $243.591,20, considerando todos los beneficios.

El monto se compone de los siguientes conceptos:

AUH: $106.251,20

Tarjeta Alimentar: $52.250

Ayuda Escolar: $55.672

Refuerzo de Ayuda Escolar: $29.328

Total: $243.591,20

Montos para beneficiarios de Zona 1

Los beneficiarios que viven en Zona 1 reciben un monto mayor debido al adicional por zona desfavorable. En ese caso, el ingreso total asciende a $275.467,20.

La liquidación queda conformada de la siguiente manera:

AUH: $138.127,20

Tarjeta Alimentar: $52.250

Ayuda Escolar: $55.762

Refuerzo de Ayuda Escolar: $29.328

Total: $275.467,20

La Zona 1 incluye a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que el refuerzo aplicado a la Ayuda Escolar busca alcanzar un total de $85.000, tal como lo establece el Decreto 115/2026.

Los beneficiarios ya pueden consultar el detalle de su liquidación ingresando a Mi Anses con su Clave de la Seguridad Social.