AUH: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre con el aumento?

Con el incremento del 1,9% por inflación, una beneficiaria de AUH cobrará $92.070 por hijo en septiembre. El monto se complementa con la Tarjeta Alimentar y en algunos casos con el Plan 1000 Días.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 1,9%, correspondiente a la inflación registrada en julio según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Nuevos montos de AUH en septiembre

Monto bruto : $115.087 por hijo

: $115.087 por hijo Retención del 20% : $23.017,40 (se acumula y se paga una vez al año con la presentación de la Libreta AUH)

: $23.017,40 (se acumula y se paga una vez al año con la presentación de la Libreta AUH) Monto neto mensual a cobrar: $92.070

Este valor aplica tanto para titulares de AUH como para beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), ya que ambas prestaciones se actualizan bajo el mismo esquema.

AUH por discapacidad

Monto bruto : $374.744

: $374.744 Retención del 20% : $74.948,80

: $74.948,80 Monto neto mensual: $299.795,20

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar permanece sin modificaciones desde mayo del 2024, lo que sí amplió fue el límite ya que ahora se paga a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Este beneficio se paga junto con la AUH y no requiere trámite adicional:

Hijos Monto mensual 1 $52.250 2 $81.939 3+ $108.062 Complemento Leche (Plan 1000 Días)

Para titulares con hijos menores de 3 años, se suma un extra automático de $42.000. Este complemento sí aumenta con los números del IPC de julio a diferencia de la Tarjeta Alimentar, que su aumento depende de una decisión del Ejecutivo Nacional.

AUH: ¿cuándo voy a cobrar en septiembre?

El calendario de pagos de septiembre se extiende del 8 al 23 de septiembre, según la terminación del DNI. Puede consultarse en la web oficial de ANSES o mediante la app Mi ANSES. Cómo siempre, los primeros en cobrar serán aquellos que tengan terminación del documento en 0.