AUH: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre si tenés 2 hijos?

Una familia con dos hijos que cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá $428.879,60 en noviembre de 2026 al sumar la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. El cálculo contempla el aumento del 1,93% de Anses y corresponde a un hogar con un menor de 3 años.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 1,93% a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre de 2026. Con la actualización, el monto de la prestación será de $159.611 por menor, aunque habitualmente se paga el 80% mensual y se retiene el 20% hasta acreditar los controles sanitarios y escolares.

De esta manera, una familia con dos hijos menores de 18 años, uno de ellos menor de 3 años, cobrará un total de $428.879,60 al sumar la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

La liquidación estimada para noviembre estará integrada por los siguientes conceptos:

AUH por dos hijos: $255.377,60.

$255.377,60. Tarjeta Alimentar por dos hijos: $113.299.

$113.299. Complemento Leche por un hijo: $60.203.

$60.203. Total a cobrar: $428.879,60.

¿Cuánto se cobra de AUH por dos hijos en noviembre de 2026?

El aumento del 1,93% se determinó en función de la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

Con esta actualización, la AUH pasará de $156.588 a $159.611 por hijo. Sin embargo, como Anses retiene el 20% de la prestación, el pago mensual habitual será el siguiente:

Monto total por hijo: $159.611.

$159.611. Retención del 20%: $31.922,20.

$31.922,20. Pago directo del 80%: $127.688,80.

Por lo tanto, una familia con dos hijos que percibe el 80% de la asignación recibirá $255.377,60 en noviembre por este concepto.

No obstante, existe una excepción. Conforme a la Resolución 56/2026, Anses puede liquidar el 100% de la AUH para niños de hasta 5 años cuando verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación mediante el cruce de información con el Ministerio de Salud.

¿Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar en noviembre?

La Tarjeta Alimentar se mantendrá sin cambios en noviembre de 2026, ya que no se actualiza mensualmente mediante el índice de movilidad de Anses.

Los montos vigentes del subsidio alimentario son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

El beneficio es otorgado automáticamente a las familias que cumplen con los requisitos, por lo que no es necesario realizar un trámite para solicitarlo.

¿Cuánto se cobra por el Complemento Leche en noviembre?

El Complemento Leche forma parte del Plan de los Mil Días, establecido por la Ley 27.611. Su objetivo es contribuir a la alimentación y al cuidado de la salud durante los primeros años de vida.

La prestación está destinada a las familias que cobran AUH por hijos menores de 3 años. Su pago se realiza automáticamente mediante un cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

Como el Complemento Leche se actualiza por movilidad, su importe aumentará a $60.203 en noviembre de 2026.

Para calcular el ingreso total de $428.879,60 se considera un solo Complemento Leche, dado que únicamente uno de los dos hijos de la familia del ejemplo tiene menos de 3 años.

En consecuencia, una familia que cobra la AUH por dos hijos, recibe la Tarjeta Alimentar correspondiente y tiene un menor de 3 años percibirá $428.879,60 en noviembre, siempre que se mantengan las condiciones consideradas en esta liquidación.