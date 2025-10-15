La Anses aplicará en noviembre un aumento del 2,1% en la Asignación Universal por Hijo, que llevará el monto a $119.714 por menor. También se actualiza el Complemento Leche, mientras que la Tarjeta Alimentar seguirá sin cambios.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo aumento del 2,1% en noviembre de 2025, según la movilidad mensual que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La suba se confirmó luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que mide la inflación oficial informada por el Indec.

Este incremento forma parte del esquema de actualización automática dispuesto por el Decreto 274/2024, que ajusta las prestaciones sociales mes a mes en función de la inflación.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre con el aumento de ANSES?

Desde el primero de noviembre de 2025, el monto general de la Asignación Universal por Hijo será de $119.714 por cada menor de edad. Sin embargo, la Anses aplica una retención del 20% hasta que el titular presente la Libreta de la AUH, donde se certifican los controles de salud, vacunación y escolaridad.

De esta forma, el pago mensual directo será de $95.771,20, mientras que el importe retenido será de $23.942,80 por hijo.

En el caso de los niños con discapacidad, el monto total de la prestación será de $389.809. Luego de la retención, el pago directo asciende a $311.847,20, quedando $77.961,80 retenidos hasta la presentación anual de la Libreta.

Monto con zona desfavorable

Los titulares que viven en la Zona 1 (zona austral) perciben un monto más alto debido al plus por región desfavorable que paga la Anses.

Esta zona incluye a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

AUH Zona 1: $155.629 Pago directo: $124.503,20 Retención: $31.125,80

AUH con discapacidad Zona 1: $506.752 Pago directo: $405.401,60 Retención: $101.350,40



Complemento Leche del Plan 1000 Días: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre?

El Complemento Leche 1000 Días, destinado a garantizar la nutrición desde el embarazo hasta los tres años, también se ajusta por inflación. En noviembre, el nuevo valor será de $45.151.

Este beneficio se deposita de forma automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo y no requiere trámite adicional.

Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre?

La Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores desde mayo de 2024, ya que no ha tenido nuevas actualizaciones.

Los montos vigentes son:

$33.000 por un hijo

$51.750 por dos hijos

$68.250 por tres o más hijos

Este subsidio alimentario se paga de manera automática a los titulares de la AUH, tras la ampliación del rango etario dispuesta por el Ministerio de Capital Humano.