AUH: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre con el aumento de ANSES?

La AUH aumentará un 1,93% en noviembre y el monto total llegará a $159.611 por hijo, aunque la mayoría de las familias cobrará $127.688,80 por la retención del 20%. También se actualizará la AUH por Discapacidad y el Complemento Leche, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores a la espera de una definición oficial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,93% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de noviembre de 2026. El ajuste se calculará en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Aunque el organismo estadístico anunció una inflación mensual del 1,9%, ese porcentaje está redondeado a un decimal. Para determinar la movilidad de las prestaciones, ANSES considera dos decimales, por lo que el incremento será del 1,93%.

AUH: ¿de cuánto es el aumento en noviembre de 2026?

Con la actualización del 1,93%, la AUH pasará de $156.588 en octubre a $159.611 por hijo en noviembre.

Sin embargo, ANSES continuará aplicando la retención del 20% a la mayoría de los beneficiarios. Ese importe se acumula hasta que se acrediten los requisitos correspondientes.

Los nuevos valores de la AUH serán los siguientes:

Monto total por hijo: $159.611.

$159.611. Retención del 20%: $31.922,20.

$31.922,20. Pago directo mensual: $127.688,80.

De esta manera, las familias que cobran la asignación de manera habitual recibirán $127.688,80 por cada hijo, mientras que el importe retenido quedará sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos.

AUH por Discapacidad: ¿cuánto se cobra en noviembre?

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también tendrá un aumento del 1,93%. El monto pasará de $509.863 en octubre a $519.704 en noviembre.

Los importes quedarán de la siguiente manera:

Monto total: $519.704.

$519.704. Retención del 20%: $103.940,80.

$103.940,80. Pago directo mensual: $415.763,20.

AUH: ¿quiénes pueden cobrar el 100% sin retenciones?

Algunas familias con hijos de hasta 5 años pueden cobrar el 100% de la Asignación Universal por Hijo sin que se les retenga el 20%.

Esto ocurre cuando ANSES verifica el cumplimiento de los controles sanitarios y el esquema de vacunación mediante el intercambio de información con el Ministerio de Salud.

Además, la Resolución 290/2026 estableció un mecanismo de verificación automática de la escolaridad y otros requisitos vinculados con las asignaciones, con el objetivo de simplificar los trámites para las familias beneficiarias.

AUH: ¿cuánto se cobra en noviembre en la Zona 1?

Las familias que residen en la Zona 1 reciben montos diferenciales de la AUH. Esta región comprende La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Con el aumento de noviembre, los importes de la AUH serán los siguientes:

Monto total por hijo: $207.494.

$207.494. Retención del 20%: $41.498,80.

$41.498,80. Pago directo mensual: $165.995,20.

En el caso de la AUH por Discapacidad, los valores actualizados serán:

Monto total: $676.634.

$676.634. Retención del 20%: $135.326,80.

$135.326,80. Pago directo mensual: $541.307,20.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar de Tarjeta Alimentar en noviembre?

La Tarjeta Alimentar es una asistencia alimentaria que se acredita automáticamente a las familias que cumplen con los requisitos del programa y cobran determinadas prestaciones de ANSES, entre ellas la AUH.

Los montos informados para octubre de 2026 son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

Estos importes no se calculan con la movilidad mensual de la AUH. Por lo tanto, el aumento del 1,93% anunciado para noviembre no implica, por sí mismo, una actualización de la Tarjeta Alimentar. Para noviembre, deberá confirmarse si el Gobierno dispone algún cambio en los valores.

Complemento Leche: ¿cuánto se cobra en noviembre de 2026?

El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días también tendrá una actualización del 1,93%. La prestación pasará de $59.063 en octubre a $60.203 en noviembre de 2026.

Este beneficio alimentario está destinado a las familias que cobran la AUH por hijos de hasta 3 años y a las titulares de la Asignación por Embarazo.

El pago se acredita automáticamente, siempre que se cumplan las condiciones para acceder a la prestación.

¿Cuándo se cobra la AUH en noviembre?

ANSES publica el calendario de pagos de cada mes según la terminación del DNI de los titulares. Para conocer el día exacto de cobro de noviembre de 2026, los beneficiarios deberán consultar el cronograma oficial del organismo.

La fecha y el importe acreditado pueden verificarse en Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.