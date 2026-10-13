Video: así le roban el celular a una joven a plena luz del día en un barrio de Godoy Cruz

Vecinos de los barrios SUPE y Gráfico denuncian robos de celulares y entraderas a viviendas a cualquier hora del día. Reclaman más patrullajes y respuestas de las autoridades ante una inseguridad que les impide vivir con tranquilidad.

Los vecinos de los barrios SUPE y Gráfico de Godoy Cruz, están hartos de la inseguridad: robos de celulares en la vía pública y entraderas a viviendas, incluso durante horarios en los que hay movimiento en las calles, ya son una constante y ahora señalan que tienen que vivir encerrados.

Uno de los episodios que generó preocupación fue el robo del celular a una chica en el barrio SUPE cuando la menor caminaba junto a su madre, quien fue tirada al piso durante el ataque. El hecho ocurrió cerca del mediodía, alrededor de las 12, en plena calle Chiclana.

Robos en viviendas y movimientos sospechosos durante la noche

La preocupación no se limita a los asaltos en la calle. Los vecinos también advierten sobre robos en viviendas, con delincuentes que ingresarían por los techos, principalmente entre las 21 y las 23. Además, señalaron que se registraron movimientos sospechosos durante la madrugada, cerca de las 3.

De acuerdo con los testimonios, en uno de los casos una misma persona habría ingresado a robar en dos oportunidades. También denunciaron episodios reiterados en domicilios particulares, incluso en horarios en los que hay circulación de personas.

Los vecinos piden más seguridad en los barrios SUPE y Gráfico

La reiteración de estos hechos provocó un fuerte malestar entre los residentes, que aseguran sentirse desprotegidos y limitados en sus actividades cotidianas. Según expresaron, la situación afecta especialmente a las familias, ya que los chicos no pueden salir a jugar o andar en bicicleta con tranquilidad, mientras que los adultos sienten temor al caminar por el barrio, tomar el colectivo o hacer compras.

A través de mensajes compartidos entre vecinos, también reclamaron mayor presencia policial y patrullajes en los accesos y las calles de ambos barrios. Algunos propusieron organizar una protesta con un corte de calle en la rotonda para visibilizar el problema y solicitar la intervención de las autoridades.