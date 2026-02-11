El incremento se aplicará en marzo de 2026 según la inflación de enero y llevará el monto general a $132.814. También se actualizarán los valores para AUH con discapacidad y el adicional por zona desfavorable.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con esta actualización, el monto general pasará de $129.096 a $132.814, de acuerdo con la fórmula de movilidad basada en la inflación.

El ajuste se realiza conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero. Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó una inflación del 2,9%, el organismo previsional utiliza el índice con dos decimales para el cálculo, lo que explica la variación del 2,88%.

El mecanismo de actualización mensual está establecido en el Decreto 274/2024, que determina que las prestaciones sociales se ajusten según la inflación con dos meses de rezago.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar en marzo con el aumento?

Con el incremento confirmado, los valores de la Asignación Universal por Hijo quedarán de la siguiente manera:

AUH: $132.814, de los cuales $26.562,80 serán retenidos y $106.251,20 se abonarán de manera directa.

AUH con discapacidad: $432.461, con una retención de $86.492,20 y un pago directo de $345.968,80.

Como ocurre cada mes, ANSES retiene el 20% del total de la asignación. Ese dinero se acumula hasta que el titular presenta el Formulario Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad de los menores a cargo.

Plus por zona desfavorable

Además, ANSES liquida un adicional por zona desfavorable a los beneficiarios que residen en la denominada Zona 1. Este plus alcanza a quienes viven en La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Con el aumento de marzo de 2026, los valores en estas regiones serán:

Menor de edad: $172.659, con $34.531,80 retenidos y $138.127,20 de pago directo.

AUH con discapacidad: $562.200, con $112.440 retenidos y $449.760 de pago directo.

Es importante remarcar que este adicional solo se paga a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo mediante una cuenta bancaria. Los beneficiarios que perciben la prestación a través de billeteras virtuales no acceden al plus por zona desfavorable.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar de la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar al parecer va a mantener los mismos montos en marzo: