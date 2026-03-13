AUH: cuánto vas a cobrar en abril con el aumento

Con la aplicación del aumento del 2,9%, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizará desde abril de 2026. La prestación que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pasará a ser de $136.666 por cada menor de edad.

Sin embargo, el organismo retiene el 20% del beneficio a la mayoría de los titulares hasta que se presente la Libreta de la AUH, documento que acredita los controles de salud y la asistencia escolar de los niños. Por este motivo, el pago directo mensual que recibirán los beneficiarios será de $109.332,80 por hijo.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total se elevará a $445.003. Tras aplicarse la retención del 20%, el pago directo mensual será de $356.002,40.

Cambio para familias con niños de hasta 4 años

Desde este mes entrará en vigencia una modificación importante establecida por la Resolución 1170/2025. A partir de ahora, las familias con hijos de hasta 4 años inclusive podrán cobrar el 100% del monto de la Asignación Universal por Hijo todos los meses.

Para que no se aplique la retención del 20%, Anses y el Ministerio de Salud deberán verificar de manera automática que se hayan realizado los controles sanitarios correspondientes.

AUH con plus por zona desfavorable

Los beneficiarios que viven en la llamada Zona 1 reciben un monto diferencial de la AUH. Este adicional se aplica en las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Con el aumento de abril, el monto de la asignación por hijo menor de edad en estas zonas será de $177.667. Luego de la retención del 20%, el pago directo mensual alcanzará los $142.133,60.

Por su parte, la AUH con discapacidad en la zona austral ascenderá a $578.504. Tras el descuento correspondiente, el pago directo que percibirán los titulares será de $462.803,20.