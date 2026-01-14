AUH: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento en febrero?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en febrero de 2026 un aumento del 2,85% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con esta actualización, el monto general pasará de $125.518 a $129.096, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025.

El incremento se calcula según la normativa vigente, que establece que las asignaciones se ajustan por inflación con dos meses de rezago y tomando el índice con dos decimales, tal como lo disponen el Decreto 274/2024 y la Ley 27.160. Aunque el Indec informó una inflación del 2,8%, ese valor fue redondeado, mientras que Anses utiliza el porcentaje completo, lo que explica la suba del 2,85%.

Cabe recordar que el proyecto de Presupuesto 2026 había planteado eliminar la movilidad automática de las asignaciones familiares. Sin embargo, esa iniciativa fue rechazada por la Cámara de Diputados, por lo que la AUH continuará actualizándose mensualmente por inflación.

Montos actualizados de la AUH en febrero

Desde febrero de 2026, la Asignación Universal por Hijo será de $129.096. Como ocurre todos los meses, Anses retiene el 20% del beneficio hasta que se presente la Libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Pago directo mensual: $103.276,80

Monto retenido: $25.819,20

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto subirá de $408.705 a $420.354. La liquidación será la siguiente:

Pago directo mensual: $336.283,20

Monto retenido: $84.070,80

Plus por zona desfavorable

Anses abona un adicional por zona desfavorable, conocido como Zona 1, que alcanza a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Los montos actualizados son:

Menor de edad: $167.825 Pago directo: $134.260 Retenido: $33.565

Hijo con discapacidad: $546.460 Pago directo: $437.168 Retenido: $109.292



Es importante tener en cuenta que el plus por zona desfavorable solo se paga a quienes cobran la AUH a través de una cuenta bancaria. Las familias que perciben la prestación mediante billeteras virtuales no acceden a este adicional.