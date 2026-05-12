AUH: cuánto vas a cobrar con el aumento del haber y la Tarjeta Alimentar en mayo

El aumento de la AUH y la actualización de la Tarjeta Alimentar elevaron los montos que cobran las familias beneficiarias en mayo de 2026. Además, quienes tienen hijos de hasta 3 años también reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibieron en mayo de 2026 un incremento en sus haberes debido a la combinación del ajuste por movilidad aplicado por la Anses y la actualización de la Tarjeta Alimentar dispuesta por el Ministerio de Capital Humano. La suba impacta en millones de familias beneficiarias y eleva de manera significativa los montos totales a cobrar este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorgó un aumento del 3,38% a la AUH mediante la Resolución 111/2026. Con esta actualización, el monto total de la prestación pasó a ser de $141.286 por hijo.

Sin embargo, como ocurre habitualmente, el organismo retiene el 20% del beneficio hasta que los titulares presenten la Libreta AUH. Por esta razón, el pago directo que reciben las familias es de $113.028,80 por menor.

A este incremento se sumó la actualización de la Tarjeta Alimentar, oficializada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Resolución 161/2026. Se trata del primer aumento del subsidio alimentario después de casi dos años sin modificaciones.

Debido a que la medida fue anunciada una vez cerradas las liquidaciones de mayo, en Mi Anses la diferencia aparece reflejada bajo un concepto separado dentro del detalle de haberes.

Cuánto cobra AUH con Tarjeta Alimentar en mayo

Con los nuevos valores, los montos de la Tarjeta Alimentar quedaron establecidos de la siguiente manera:

$72.250 para familias con un hijo.

$113.299 para familias con dos hijos.

$149.425 para familias con tres o más hijos.

De esta manera, los montos totales que perciben las familias beneficiarias de AUH y Tarjeta Alimentar en mayo de 2026 son los siguientes:

1 hijo: $185.278,80.

2 hijos: $339.356,60.

3 hijos: $488.511,40.

4 hijos: $601.540,20.

5 hijos: $714.569.

6 hijos: $827.597,80.

Complemento Leche

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, las familias con hijos de hasta 3 años también reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

En mayo de 2026, este beneficio asciende a $53.290. Por lo tanto, una familia con un solo hijo menor de 3 años puede alcanzar un ingreso total de $238.568,80 entre AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.