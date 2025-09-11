El ajuste previsto para octubre se estima en 1,9% según el IPC de julio, y permitirá actualizar los montos de la AUH, el SUAF y el Complemento Leche, con impacto diferenciado por zona geográfica y tipo de beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un nuevo aumento en los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de octubre de 2025.

Aunque el organismo aún no publicó los montos oficiales, el cálculo puede realizarse en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el dato oficial, el ajuste será del 1,9%, por debajo del 2,1% proyectado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de octubre?

La AUH está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales, empleados del servicio doméstico y monotributistas sociales. Con el incremento previsto, los montos quedarían de la siguiente manera:

Tipo de AUH Monto total Retención 20% Pago mensual directo AUH general $117.275 $23.455 $93.820 AUH con discapacidad $381.865 $76.373 $305.492

En el caso de residentes en la Patagonia, los valores se elevan:

Tipo de AUH (Patagonia) Monto total Retención 20% Pago mensual directo AUH general $152.458 $30.492 $121.966 AUH con discapacidad $496.425 $99.285 $397.140

Para acceder al 20% retenido, las familias deben presentar anualmente la Libreta de la AUH, que certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el esquema de vacunación. El trámite puede realizarse desde la web de Mi Anses o de forma presencial con turno previo.

Complemento Leche: ¿cuánto vas a cobrar en octubre?

El Ministerio de Capital Humano también actualizará el valor del Complemento Leche, un subsidio del Plan de los 1000 Días destinado a familias de la AUH con niños de hasta 3 años. El nuevo monto será de $44.230 mensuales.